En directo: Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno tras prosperar la moción de censura contra Rajoy

Margarita Robles insiste en la ausencia de Rajoy en el Congreso. «España no se merece un presidente que no esté aquí y que falte a la verdad para tapar casos de corrupción» «¿Qué credibilidad va a ofrecer un presidente ausente en el Congreso?» Insiste Robles. «España necesita credibilidad y eso no lo puede dar un señor que hoy no es capaz de estar aquí».

«Usted está en un restaurante y no conoce la realidad de la calle», subraya la portavoz socialista.