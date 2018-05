En directo: Quim Torra, investido presidente de la Generalitat

«La ley electoral les da una mayoría que ustedes no tienen en las urnas», subraya varias veces Inés Arrimadas. «Con una ley justa, seguiríamos siendo la fuerza más votada, en votos y en escaños», agrega.

La líder de la formación naranja, que ha subrayado que el discurso de Torra no es original, precisa que «a nosotros nos toca enfrentarnos de nuevo a estos discursos identitarios y excluyentes, que no reconocen a parte del pueblo. No es nuevo decir que los seres humanos son bestias o animales. No es nuevo sentirse superior en cuanto a su lengua».