En directo: Roger Torrent se convierte en el nuevo presidente del Parlament de Cataluña

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha indicado que hasta que no desaparezca la incertidumbre seguirá habiendo trasladados de empresas de Cataluña como «acto de prevención» para evitar que la actividad de las compañías «se ve inmersa en un conflicto».

Nadal ha señalado, en declaraciones a Antena3 recogidas por Europa Press, que la incertidumbre en Cataluña aún no ha desparecido porque «hay determinados partidos que no quieren cumplir con las reglas». «Mientras que no desaparezca la incertidumbre, seguirá habiendo traslados, pero han remitido extraordinariamente respecto a lo que vimos en el último trimestre de 2017», ha indicado.