El presidente catalán, Quim Torra, ha avisado al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que debe «leer bien» los «buenos resultados» del independentismo en las generales y asumir que es «la hora de hablar de soluciones reales» a un conflicto catalán que «no merece una respuesta autoritaria». «Ahora es la hora de que el presidente Sánchez o cualquiera que aspire a ser presidente se siente y hable; es la hora de no esconderse y de hablar de las soluciones reales a un conflicto político que no merece el menosprecio, menos aún una respuesta autoritaria y menos aún una no respuesta», ha afirmado Torra.