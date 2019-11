El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido que su partido no apostará por la gran coalición con el PP y ha dejado claro que no ve otra alternativa que un gobierno progresista. Además, ha precisado que «un gobierno progresista no es coalición con las derechas». Ábalos ha anunciado que a partir de hoy Sánchez hará las llamadas pertinentes para «sondear la opinión» de los líderes de otras formaciones y «establecer la dinámica para conformar gobierno lo antes posible».

Emilio Naranjo | Efe



En rueda de prensa en la sede de Ferraz, en un receso de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que ha analizado los resultados del 10N, Ábalos no ha precisado con quién hablará primero el candidato socialista pero sí ha dicho que cumplirá con ese compromiso, anunciado ya en precampaña, porque el PSOE es hoy «la única alternativa».



Por otra parte, Ábalos cree que Ciudadanos ha llegado a colocarse a punto de la disolución tras haber «unido su futuro a la derecha y la extrema derecha». Se ha referido a la dimisión de Albert Rivera como «algo inédito» en democracia, la «renuncia de la política de quien no hace nada se veía presidente», informa Efe.