De izquierda a derecha: el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo y el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez Violeta Santos Moura | REUTERS y Eduardo Parra | EUROPA PRESS

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente del Gobierno y candidato por el PSOE, Pedro Sánchez, ya han llegado, en ese orden, al Plató A de Madrid Content City donde, a las 22.00 horas, se celebrará el cara a cara entre ambos. El debate podrá seguirse en los principales canales de televisión: La 1 (y los canales de Rtve), Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta y La Séptima. Ambos candidatos dispondrán de dos horas para confrontar sus propuestas en el único debate a dos de la campaña. El encuentro, moderado por María Casado, girará en torno a cinco temas: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

Los dos candidatos debatirán sentados y contarán con un minuto y medio inicial para valorar la legislatura. Feijoo será el encargado de abrir el encuentro, mientras que Sánchez tendrá el último turno. Cada bloque se desarrollará en un período aproximado de 18 minutos. Además, habrá dos pausas de tres minutos durante las que cada candidato podrá recibir a un asesor y ambos dispondrán de un minuto de oro para cerrar el cara a cara. El debate está previsto que concluya en torno a la medianoche.

A diez días para la celebración de las elecciones, el encuentro gana aún más relevancia si se observan las estimaciones de los últimos días. El PSOE ha recuperado terreno hasta situarse en empate técnico con el PP, según el tracking de Sondaxe para La Voz. La encuesta sitúa a los populares en 121 escaños frente a los 112 de los socialistas, aunque la distancia entre ambos se ha reducido de 24 a nueve diputados desde el inicio de la campaña. En Galicia, además, cobra especial importancia el voto todavía indeciso: un tercio de los 78.000 nuevos electores aún no ha decidido a quién apoyará.

Actualizar directo 21.20 Julio del 2023, el último cara a cara entre Sánchez y Feijoo En los anteriores comicios del 2023, ambos líderes se vieron las caras en un debate tenso, pero que no aportó grandes novedades sobre el discurso que ambos llevaban defendiendo durante la campaña electoral. El presidente del Gobierno salió al principio más agresivo contra un Feijoo que trató de mantener la calma en todo momento y acabó ganando el debate sorprendiendo a un Sánchez que no supo contestar en algunos pasajes a las preguntas que le formulaba Feijoo. Repasamos aquí como fue aquel debate: Leer más: Feijoo se impone a Sánchez en un tenso debate

21.13 ¿Crees que el debate podría cambiar el sentido de tu voto? El debate cara a cara televisado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo será el octavo entre los candidatos a la presidencia del Gobierno en medio siglo de democracia, siempre con una audiencia millonaria que pone de manifiesto su trascendencia electoral. ¿Crees que el debate entre Sánchez y Feijoo podrá cambiar el sentido de tu voto? Leer más: Vota y opina: ¿Crees que el debate entre Sánchez y Feijoo podrá cambiar el sentido de tu voto? Vota y deja tu opinión aquí.

21.05 El voto indeciso, clave en este cara a cara Un tercio de los 78.000 nuevos electores en Galicia aún no saben a quién van a votar. Según el barómetro de Sondaxe para La Voz, casi la mitad de los jóvenes que se han decidido optarán por el PP o el PSOE, apoyarán al BNG el doble que a Vox y menos de 12 % se irán a la abstención Leer más: Un tercio de los 78.000 nuevos electores en Galicia aún no saben a quién van a votar

21.00 Puigdemont irrumpe en la campaña: «Aproveché la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España» Carles Puigdemont irrumpió este jueves en plena campaña electoral con una demoledora entrevista a El Mundo. El expresidente catalán alardeó de haberse aprovechado de la «ambición desmedida» del líder del PSOE en las negociaciones para la investidura del 2023 para, literalmente, «derrotar a España». «De alguna forma, nosotros nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas a España que no habríamos podido llevar a cabo. En definitiva, nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España», sostiene sin ocultar su regocijo el expresident huido a Bélgica tras declarar la independencia de Cataluña en octubre del 2017, y hoy pendiente de poner fecha a su retorno.

20.55 Sánchez llega a la Academia de Televisión «con ánimo» y entre abucheos El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está en el Plató A de Madrid Content City. A su llegada, preguntado por los periodistas por cómo afronta el debate, destacó que «con ánimo». Una veintena de personas recibió al líder socialista entre abucheos e insultos. En la comitiva socialista, acompañando al presidente, también acuden Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación; Rebeca Torró, secretaria de Organización y portavoz del PSOE, y Ana Manzano, directora de Comunicación del PSOE. El presidente del PSOE, Pedro Sánchez, llega al debate cara a cara con Alberto Núñez Feijoo. Violeta Santos Moura | REUTERS

20.51 Migración y vivienda marcan los dos polos de los programas de PP y PSOE El PSOE dedicó 17 páginas de su programa electoral a medidas para mejorar la «calidad democrática, convivencia y derechos». Así tituló uno de los bloques. El PP dedica cinco al apartado «regenerar la democracia» y ocho al siguiente, «reunir a la nación». Son solo una parte de la estrategia de los dos partidos con más perspectivas de voto. Estas son sus principales medidas. Leer más: Migración y vivienda marcan los dos polos de los programas de PP y PSOE

20.46 El PSOE roza el empate en votos con el PP en la última encuesta El Partido Socialista firma un empate técnico con el Partido Popular en el tracking diario de Sondaxe para La Voz, con una diferencia de tan solo siete décimas, muy inferior al margen de error de la encuesta. La distancia entre populares y socialistas pasó de 4,4 a 0,7 puntos desde el inicio de la campaña, y en escaños de 24 a 9. Leer más: El PSOE roza el empate en votos con el PP, que superaría con holgura la absoluta con Vox

20.40 ¿Cuáles serán los bloques tratados en el cara a cara? El debate, de aproximadamente dos horas, estará dividido en cinco bloques de 18 minutos cada uno. Estos son: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

20.36 Feijoo llega a la Academia de Televisión El candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, llegó hace unos minutos al Plató A de Madrid Content City para el cara a cara. Pedro Sánchez hará lo propio en los próximos minutos. El orden de llegada se ha decidido por sorteo previamente. La llegada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, al cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Captura de pantalla del directo de la Academia de Televisión