Influyendo desde el salón de casa

La Voz de Galicia Patricia García

07/11/2020 12:39 h

En los diez años de Instagram se han vivido muchas modas. Desde la de enseñar el «yummy» más goloso y apetecible del mundo, a hacer fotos de los pies sin parar. Todo sirve, hasta un simple huevo, para generar engagement. En el 2020 las panorámicas más buscadas son en el salón. Y en el arte de crear tendencia sin salir de casa hay verdaderas expertas. Aquí van cinco ejemplos de cinco influencers capaces de inspirar prácticamente desde sus habitaciones. Solo necesitan una pared blanca, un móvil y un espejo. Belle es @honeybelleworld en Instagram. Su feed está lleno de selfies en los que nunca se le ve la cara (siempre se tapa con el móvil). Pero no hace falta ponerle rostro, porque su estilo es más que reconocible. Su armario está lleno de must y es fácil engancharse a esta cuenta de looks minimalistas, pero muy efectivos.

Otra de mis favoritas es @katelanpell. Esta creadora digital es capaz de hacerte soñar con shorts y sujetadores de punto; con abrigos blancos y sandalias con calcetines. Otra influencer que solo necesita como escenario el marco de la puerta del salón de su casa para hacerte adorar los chalecos de punto y las camisas de cuello bebé es @maryljean. El quinteto inspirador se cierra con @__mmaximewylde, capaz de convertir en tendencia las botas de agua tumbada en la cama y la editora de moda Mikaela Hallen, @mikaelahallen.