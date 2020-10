Olegario Cortiñas, farmacéutico: «Los niños no deberían llevar gel hidroalcohólico en la mochila» El experto advierte de que si se lo beben, podría tener incluso más efectos que si se tomaran un vodka. Recomienda echar inmediatamente agua si entra en los ojos.

La Voz de Galicia María Vidal

21/10/2020 13:03 h

Olegario Cortiñas (Mugardos, 1951), vocal de óptica del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, señala que los accidentes que se están produciendo en menores por el uso incorrecto de los geles hidroalcohólicos «eran previsibles». En este sentido, señala que es importante informar a profesores y cuidadores de qué hacer en caso de que el gel entre en el ojo. «Lo más importante es actuar rápidamente, echando agua para diluir el gel, y luego acudir al hospital», señala. Ve innecesario que los más pequeños manejen este tipo de geles, e insta a las autoridades a decidir a una edad a partir de la cual el uso sea seguro.

1. ¿Son accidentes fortuitos que pueden pasar con cualquier cosa o es fácil dañarse por un mal uso?

Creo en los dos afirmaciones. Son accidentes que pueden pasar con cualquier otra cosa, un niño le puede tirar una piedra a otro niño, y no por eso vamos a hacer desaparecer las piedras del suelo, pero por otro lado, no podemos permitir que los niños que no tengan edad suficiente manejen el gel hidroalcohólico porque lo pueden hacer de forma indebida.

2. ¿El gel hidroalcohólico debería estar fuera del alcance de los niños?

Sí, este gel debe mantenerse fuera del alcance de los niños porque pueden hacer un mal uso. Tiene que haber una edad límite a partir de la cual sí se pueda usar, pero menos de esa edad no debe de usarse porque no sabemos lo que van a hacer con ese gel.

3. ¿Cuál sería esa edad?

Las autoridades competentes son las que tienen que decidir cuál es la edad adecuada. Seguramente el 80 % de los niños de 3 años vayan con un gel hidroalcohólico en la mochila y no pase nada, pero va a ver otros que no hagan buen uso de él. Es una medida de contención de posibles problemas, que ya debían estar previstos y hay que informar a los que tutelan de que esto va a suceder y tienen que saber lo que hay que hacer. Del mismo modo que hay un gel en clase o en la entrada del colegio, habrá que tener una botella de agua.

4. ¿Entonces no es necesario que los niños de 3-4 años lleven un gel en la mochila?

Pienso que no es necesario, que con que lo haya en el cole es más que suficiente, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos que estamos viendo acerca de que esta enfermedad se transmite fundamentalmente por el aire, así que lo importante es que tengan mascarilla para proteger las vías aéreas. No sabemos nunca lo que un niño pequeño va a hacer con ese gel, puede ponerse a jugar con él, tirárselo a la cara, a otro niño, bebérselo... pueden pasar muchas cosas. En el colegio tiene que haber un gel, entonces el niño no tiene por qué llevar otro en la mochila. Y en casa no tienen ni que usarlo, lo que tienen que usar es agua y jabón. Y en los lugares públicos, parques y demás, tienen que estar tutelados por los padres, no podemos poner un vigilante en cada plataforma donde haya un gel, de la misma manera que pueden subirse a una barandilla y romperse la cabeza.

5. ¿Para hacerse daño basta con que salpique una gota o hay que echarse una buena cantidad?

El gel hidroalcohólico, que es alcohol de 70 grados, lógicamente va a producir una irritación en el ojo, pero el daño fundamental se va a producir cuando el niño se frota el ojo, que es cuando va a producir la abrasión. Sería conveniente que se dieran unas instrucciones claras por parte de las autoridades competentes a los profesores y a los encargados de cuidar a los niños de qué hacer cuando se produce un accidente, porque se van a producir.

6. ¿Qué hay que hacer?

Eliminarlo lo más pronto posible con agua. Echarle agua al ojo inmediatamente, y a continuación llevar al niño al hospital porque puede producirse una abrasión corneal, provocar una infección, y esta a su vez una úlcera. Lo más importante es actuar lo más rápidamente posible diluyendo con suero fisiológico o con agua del grifo, que es lo que está más al alcance. He visto muchas campañas sobre el uso correcto de las mascarillas, de las reuniones, de las distancias sociales, pero poco de esto, que era algo previsible porque los niños hacen esas cosas.

7. Y si lo beben, ¿qué puede pasar?

Va a pasar lo mismo que si bebieran una bebida alcohólica, hay alcohólicos dependientes que se han emborrachado. La concentración de vodka o un whisky es de 40 grados, aquí estamos hablando de 70. Y podría producir una irritación en la boca, igual que ocurre en la mucosa conjuntival, porque el alcohol en esas proporciones no es adecuado para aplicar directamente sobre las células vivas, y las que tenemos en las mucosas son vivas, no son las de la piel, que están muertas, por eso lo podemos echar en las manos.

8. Los geles que hay con menos alcohol para niños, ¿son efectivos o más de lo mismo?

Los geles se usan desde 96 a 70 grados, que es el poder dilucida del que se habló. Estamos hablando de que se usa para protegernos del covid, la graduación mínima es de 70 grados, entonces todo lo que vaya por debajo tendrá que tener un respaldo científico porque si no, no sirve para nada. Si por debajo de 70, funcionan, pues me parece muy bien, pero son las autoridades sanitarias las que tienen que decirlo. Además, cuanto más diluido esté, más tiempo tarda en evaporarse de la piel, protege durante más tiempo, elimina durante más tiempo el posible virus que podamos tener en las manos. Teóricamente el alcohol de 50 o 60 va a permanecer más tiempo todavía, porque tiene más agua, pero si no tiene efecto dilucida, debería desaconsejarse porque se está haciendo un uso indebido de una concentración que no es adecuada.

9. Si le va alguien a comprar un gel para un niño, ¿le aconsejaría uno para adultos o para niños?

En principio, normal, tenemos los de niños también, pero es al gusto de los padres. El pediátrico que tenemos nosotros es alcohol de 70 grados, es como uno de adulto, solo que la presentación y olor más adecuado para niños, pero no puedo hablar de todos los geles, pero si hay concentraciones menores de 70, debe ser el Ministerio de Sanidad el que se pronuncie y diga hasta qué concentración se puede usar.