Estas son las suites más lujosas de Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia María Vidal

La Voz | Redacción 29/08/2020 11:26 h

Si ir de vacaciones es todo un placer, dormir en una suite es un lujo al alcance de muy pocos bolsillos pero de muchas cabezas. Seguro que tú también alguna vez sucumbiste a la tentación de bucear por la pestaña de «tipos de habitaciones» y te viste despertándote en otra que no fuera la doble estándar. Las suites suelen tener servicios que hacen que dormir sea lo de menos. En YES hemos hecho una selección de algunas de las habitaciones más impresionantes para alojarse en territorio gallego, y aunque seguro que no están todas las que son, las que están son para no cerrar ojo.

Despertarse en una habitación con siete grandes ventanas que ofrecen una visión panorámica del punto en el que convergen el Atlántico con el Cantábrico es una de esas experiencias increíbles que habría que sumar a la lista de escribir un libro, plantar un árbol, etc... La suite del Semáforo de Bares, que en su día fue oficina telegráfica y meteorológica, es una de las más solicitadas para las escapadas en pareja. Si ya has estado en Bares, puedes probar suerte en el faro de Illa Pancha, que cuenta con dos apartamentos espectaculares.

Si lo que vas buscando son noches diferentes para dos personas, tienes que echar un vistazo a las burbujas de Albarari que te permiten dormir bajo las estrellas tanto en Oleiros como en Sanxenxo, y a las famosas cabañitas de la sierra de Outes. Ahora también hay la versión nidos en Carnota. Son habitaciones, equipadas con todo tipo de servicios, incluido jacuzzi, que a unos metros de altura te permiten pasar la noche inmerso en la naturaleza con el cantar de los pajaritos como único despertador.

Pero dormir en el extremo más noroeste de la península, en plena naturaleza o bajo las estrellas no tiene por qué ser sinónimo de lujo. Otros preferirán las comodidades de un hotel cinco estrellas ubicado en pleno centro de la ciudad. Si la suite presidencial del NH Collection Finisterre hablara, podría escribir un libro. Son muchos los famosos y personalidades que han dormido en este cuarto de 70 metros cuadrados con vistas a la bahía. El lujo en los detalles y un servicio propio de un cinco estrellas lo encontramos también en el Gran Nagari de Vigo, otro de los alojamientos más lujosos de Galicia. Tiene varias suites, así que dependiendo del estilo que vayas buscando puedes optar por algo más contemporáneo o más clásico.

VISTAS A LAS CÍES

Aunque acaparar las cinco estrellas del firmamento puede dar cierta idea de lo espectaculares que pueden ser las estancias, no necesariamente hay que hacer pleno para presumir de suite. El ejemplo es el Carlos I en Silgar. Con dos terrazas -una de ellas privada desde la que se divisa la ría de Pontevedra-, posee una de las estancias más espectaculares de Galicia, y en la que, según se dice, se habría alojado, entre otros, la reina Sofía cuando se ha desplazado a Sanxenxo. A pocos metros, otra suite llama también la atención. La del Augusta Eco Wellness Resort. Situada en la última planta, ofrece unas vistas privilegiadas, tanto que hasta se pueden ver las Cíes.

De otro estilo, quizás más clásico y noble por lo que representan, son las estancias del Hostal dos Reis Católicos. Si hablamos de exclusividad, es uno de los pocos hoteles que puede presumir de haber acogido a un santo. En la suite Cardenal descansó unas horas el papa Juan XXIII en 1954, que por aquel entonces ostentaba ese cargo, durante su visita a Santiago de Compostela.

Quién sueña con una mansión teniendo habitaciones como estas, no me digan que en los 100 metros cuadrados de la suite del complejo da Quinta da Auga (Santiago) no vivirían de lujo. Yo ya me imagino en esa bañera con vistas al río.