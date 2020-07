¡Qué bello es vestir!

0

La Voz de Galicia Patricia García

11/07/2020 05:00 h

Este es el sueño de un día de verano. Uno de desayunos en el alpendre y tardes con un buen libro en una tumbona en el campo. Con la idea de disfrutar de un verano en casa preparamos este reportaje editorial de moda: con looks inspirados en lo cotidiano, en esa vuelta a lo tranquilo, lo vintage y lo cercano. El lugar elegido: Casa Albatros, un pequeño paraíso rural en Paderne, en A Coruña, con su porche de piedra y un limonero al abrigo del que dormir una buena siesta. Los protagonistas de esta escena de verano traen el universo de Wes Anderson al rural gallego: ellos son Carla Barral y Javier González, amantes de lo vintage y creadores de Rígido, una marca gallega de joyas de diseño pensadas para perdurar en el tiempo. Y para crear ese ambiente mágico del verano, la maquilladora y estilista Diana Fraga puso el toque de fantasía a los looks. Así fue esta sesión que recuerda a las vacaciones en casa, a las tardes enchufada al walkman y cartas de amor de verano escritas en libretas de rayas.

En YES nos hemos inspirado en la moda más sostenible posible: la vintage. «Muchas de las prendas salen del ropero de mi madre y abuela, que falleció recientemente, y para mí poder utilizar su ropa y darle una segunda vida forma parte de un homenaje a ella», cuenta Carla. De su madre aprendió a buscar lo especial: «Me ha permitido tener mucha libertad a la hora de vestirme y me ayudó a poder experimentar y expresarme a través de la ropa desde muy pequeña. Me encanta entrar en su armario, es como un paseo desde los 70 a la actualidad».

BLUSAS CON VOLANTES

Para el look en la piscina, Javi lleva una blusa con volantes vintage que podría formar parte de cualquier colección de Alessandro Michele para Gucci. Carla mezcla lo antiguo, con unos pantalones de su madre, con lo nuevo: un bikini con tirante de espagueti rosa fucsia de la ferrolana Isabel Works. Como complementos, las joyas de la primera colección de Rígido, «basada en los sentimientos intrínsecos del ser humano». «Rígido es una antítesis: la joyería tradicional era más rígida o solo para mujeres, y quisimos darle una vuelta y hacer joyas totalmente unisex con materiales que perduren en el tiempo, pasan de padres a hijos», explica la mitad de esta firma gallega online.

VACACIONES IDÍLICAS

En estas vacaciones perfectas hay vestidos verde sorbete y sandalias flip flop con plataforma de Rap & Sisters. También una de las combinaciones de este verano: falda midi con un top de punto tipo sujetador, este último de Zara. «Nuestras vacaciones idílicas en casa empezarían levantándonos tarde, haciendo ricos desayunos, un poco de ejercicio por la naturaleza y con comidas con amigos con largas sobremesas que acabarían cantando en un karaoke», cuenta el matrimonio. Y así posan, tomando un brunch muy fresquito preparado por Pat’sserie. Javi lleva un look vintage, con prendas de mujer que se convierten en prendas unisex, Carla un gorrito de pescador de Ana Paradelo. Para pasear por el jardín de Casa Albatros, esta joven diseñadora se calza un modelo con aires retro de Miista para Loyna. En este cuento de verano gallego, en el que siempre refresca al caer el día, Carla se coloca sobre el bikini de tirantes una chaqueta de punto de Sanandrés21.

Para el maquillaje de Carla, Diana Fraga propone colores cítricos, eyeliner en colores potentes (como azul klein o naranjas), cejas despeinadas y efectos húmedos sobre las sombras, otra de las opciones más frescas para el verano. «El confinamiento nos ha dado la oportunidad de desatar la creatividad y sacar esos tonos y sombras y efectos que nunca nos decidimos a usar», cuenta Diana.

Esta historia de un día de verano en el que no faltan cuencos con limones y selfies a los pies de una piscina, termina de la mejor forma posible: «Sería un planazo acabar viendo la última de Gaspar Noé o Yorgos Lanthimos proyectada sobre la pared de la casa que da al jardín mientras disfrutamos al calor de un fuego».

