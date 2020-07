Dime a quién sigues y te diré tu edad

0

La Voz de Galicia SUSANA ACOSTA

11/07/2020 05:00 h

La operación bikini de este año ha sido especial. La cuarentena ha modificado nuestras rutinas, pero aun así muchos no han querido renunciar a mantenerse en forma. Y lejos de ganar kilos por la ingesta constante de pan y pasteles, han decidido declararle la guerra al sedentarismo. ¿Eres uno de ellos? Entonces sabes de lo que hablamos. ¿Y si te decimos Patry Jordán, María Martínez, las Gemelas Pin, Fausto Murillo y Leslie Sansone? Seguro que no te suenan a chino. Ellos han sido los protagonistas del confinamiento. Los liberadores de todo el estrés acumulado, pero también los culpables de que la grasa no se acumulara en nuestros glúteos y cintura.

Pero dime a quién sigues y te diré qué edad tienes. Porque entre los millones de seguidores que acumulan estos entrenadores online, su modo de hacer las tabla de ejercicios capta adeptos de una determinada franja de edad.

PÚBLICO JOVEN

En el club de los más jóvenes se sitúa una de las más famosas, Patry Jordán. Esta entrenadora que no pierde la sonrisa durante los ejercicios es una de las preferidas sobre todo entre las mujeres de menos de 30. Aunque tiene varios niveles de entrenamiento, sus clases son bastante duras e intensas. Para presumir hay que sufrir. Algo que no ocurre con ella, porque al narrar en off los ejercicios resulta poco natural. En primer lugar para los que más sufren con sus rutinas que ven que ni se le acelera la respiración durante los vídeos.

Pero ella ha sido una de las veteranas del deporte online y la experiencia, en este caso, es un grado. Se puede decir que es la Eva Nasarre del siglo XXI. Y que está a años luz del resto. Su canal, Gym Virtual tiene más de nueve millones de seguidores y es una de las influencers del deporte mejor posicionadas. Además, no solo publica tablas de ejercicios, también presenta trucos de belleza y realiza vídeos de decoración, lo que hace que sea algo más que una entrenadora online. Y de ahí que capte también al público más joven.

TODO POR DOS

Las que acumulan el doble de razones para seguirlas son las Gemelas Pin. Estas hermanas prácticamente idénticas y que han sido nadadoras profesionales consiguen también entusiasmar a un público joven con sus rutinas que también resultan ser bastante intensas. Su canal de Youtube tiene cerca de 11.000 suscriptores. Con su lema «doble esfuerzo, doble satisfacción», lo dicen todo. No hay recompensa sin esfuerzo. Jóvenes, guapas y naturales son un combinado perfecto para captar seguidores entre las de menos edad que quieran declararle la guerra al sedentarismo. Por no hablar de sus esculturales cuerpos que son la envidia de sus fans.

Su canal Siéntete Joven ya habla por sí misma de la franja de edad a la que se dirige María Martínez. Con más de un millón de seguidores, esta valenciana es un torbellino de energía capaz de hacer mover los pies hasta a la más perezosa. Además, también sabe elegir la música para convertir tu casa en un auténtico gimnasio en el que modelar tu figura y sentirte, claro está, joven. Cuando dice eso de «dame cuatro más», la quieres odiar, pero su cercanía y naturalidad hacen que conectes con ella. «No creas, yo también lo sufro», reconoce ella misma, mientras garantiza que ya puedes empezar a notar resultados si sigues sus rutinas tan solo durante una semana. Además, es consciente de la edad de sus seguidoras. De ahí que su nivel sea asequible para casi todos los públicos.

LA NUEVA JANE FONDA

Otra de las que triunfan entre el público maduro es Leslie Sansone, una auténtica veterana en esto del deporte en casa. Empezó en los años ochenta y ya ha publicado más cien deuvedés y cuatro libros. «Walk, walk, walk» ese es el lema de sus ejercicios en su canal de Youtube Walk at home (‘Camina en casa’) que ya cuenta con más de dos millones de seguidores procedentes de todo el mundo.

Sus vídeos están realizados por un equipo de cámaras y editores profesionales en los que ella aparece haciendo ejercicio acompañada de un equipo de figurantes. Enérgica y alegre, ha sido capaz de convertir un ejercicio tan básico como caminar en una auténtica disciplina física en la que conseguir cualquier objetivo que te marques. Por la sencillez de sus rutinas, esta nueva Jane Fonda consigue acaparar a un público de mediana edad que no quiere morir en el intento de mantenerse en forma.

«¿No conoces a Fausto Murillo? ¡Ay, no te lo puedes perder! Es divertidísimo y simpatiquísimo», así lo describe una de sus seguidoras de A Coruña que ha conseguido gracias a él y a ponerse a dieta tener el mismo cuerpo que cuando tenía 30. A ella, ahora con 62, no se le escapa ninguna rutina de este entrenador con acento caribeño cuya introducción la dedica a explicar la tabla de ejercicios. «¿Sí o no?», dice mientras se ríe porque sabe que el reto que plantea a sus seguidores no es fácil, aunque les marca varios niveles de esfuerzo en función de las necesidades de cada uno.

HURACÁN COLOMBIANO

Este huracán colombiano que hace ejercicio a pecho descubierto cuenta con más de cuatro millones de seguidores en su canal de Youtube Turbosteps. Lleva publicando vídeos desde el 2012 y aunque su profesión no era la de profesor de gimnasia, empezó a notar que la gente se le quedaba mirando cada vez que se iba a la playa de Barcelona a hacer ejercicio. ¡No era para menos! A su regreso a Colombia empezó a dar clases y su popularidad se disparó como la espuma. Además de entrenador online, Murillo no tiene tampoco reparos en abrir las puertas de su casa a sus seguidores y en contar su vida. Es pura naturalidad y desprende buen rollo por todas partes. «¿Sí o no?».