¿Cuánto se gana por tener un leira párking?

Son un servicio esencial para muchas localidades turísticas donde no existe una zona de aparcamiento en los arenales más concurridos. Ellos te dan el servicio que igual deberían ofrecer los ayuntamientos a cambio de un módico precio. Y ya se han convertido en un clásico de nuestros veranos. Si eres fan de las playas concurridas y te gusta disfrutar de ellas los fines de semana y festivos, tendrás que echar mano de uno ellos. Seguro. No podrás pasar el verano sin tu leira párking de referencia, aunque el precio puede variar en función de la finca y su proximidad al arenal. La horquilla se mueve entre los 2,50 y los 3 euros para el precio estándar. Aunque también se pueden encontrar algunos que lleguen a los 5 euros por dejar el coche todo el día aparcado en una leira que no entorpezca el paso de otros vehículos y donde tendrás la seguridad de que al regresar nos encontrarás una multa colocada en el parabrisas. Pero por lo que más lo eligen los usuarios es por no tener que romperse la cabeza buscando un sitio en una zona difícil de aparcar. Solo por esto, está más que justificado su precio. Además, no siempre los explotan sus dueños, a veces son entidades deportivas o sociales las que consiguen unos ingresos extras para desarrollar actividades durante el resto del año.

La rentabilidad varía en función del precio que se cobre por aparcar, de lo concurrido que esté el arenal, de las pocas áreas de aparcamiento gratis que haya en la zona, del lugar donde se ubique la finca —cuanto más cerca del acceso a la playa mejor— y de la zona. No es lo mismo un destino turístico de primer nivel, cuyo arenal se va a llenar prácticamente todos los días, que un lugar menos turístico. También la capacidad del terreno influye, cuantos más coches entren mucho mejor. Y, por supuesto, siempre será mucho más rentable en aquellos sitios en los que el buen tiempo esté casi garantizado. Ahí, el sur de Galicia juega con ventaja frente al norte.

UNA FINCA GRANDE

Hablamos precisamente con una de esas personas que ha participado en alguna ocasión en la explotación de un leira párking en la zona sur de la comunidad. La finca en cuestión cuenta con una capacidad de aparcamiento de unos 200 coches y la zona también es bastante turística. Después de mucho insistir, finalmente ofrece una cifra aproximada de la rentabilidad de la parcela durante una temporada completa y en un año bueno: «Unos 5.000 euros. Pero hay que echarle muchas horas. Y estar todo el día. Prácticamente no tienes verano. Cuando todo el mundo está disfrutando de la jornada estival, sobre todo, durante los fines de semana y festivos, tienes que estar ahí», explica esta persona que prefiere mantener su nombre en el anonimato y que explica que las condiciones en las que se encuentra tampoco son las más idóneas: «Estás a la intemperie, muchas veces al sol o bajo una sombrilla. Y como mucho tienes una silla de playa para poder sentarte». Si se extrapola esta cantidad, una finca con capacidad para 200 coches y que cobre 2,5 euros por vehículo puede ganar en un solo día 500 euros si llena todas las plazas. Así, con diez días buenos ya obtendría la cifra deseada, esos 5.000 euros.

«Ningún seguro te cubre si no tienes todo en regla»

Sobre el hecho de que estos ingresos se declaren a Hacienda, explica que algunos evitan hacerlo porque es algo muy estacional. Se lo toman como un ingreso extra durante un tiempo muy limitado. Y, a veces, acuden a la figura del donativo para eludir la justificación de los ingresos, aunque este aspecto tampoco les eximiría de tributar.

JUSTIFICAR INGRESOS

Además, depende de cómo sea el verano. Este, en concreto, con los problemas por los brotes de coronavirus, se augura que no va a ser muy bueno. Pero también es cierto que cada vez hay más leira párking que se animan a justificar sus ingresos. En eso influye la necesidad de contratar un seguro para evitar cualquier problema con los vehículos aparcados: «Puede haber un incendio de un coche y que el fuego se extienda al resto de vehículos o algún accidente dentro de la parcela. Hay muchos supuestos en los que es necesario contratar un seguro y no hay ninguno que te ofrezca cobertura si no tienes todo el regla», explica un alcalde de una localidad turística de la zona norte de Galicia que, además, está realizando un trabajo de información y asesoramiento a los dueños que explotan estas parcelas para que regulen sus servicios. De hecho, no es difícil ver que cada vez están más profesionalizados. Incluso ya los hay que tienen una barrera electrónica para entrar y salir de la finca. También algunos delimitan las zonas de aparcamiento y las señalizan para que no haya dudas a la hora de dejar el coche.

GESTIÓN MUNICIPAL

Hay ayuntamientos que han logrado sustituir los leiras párking por aparcamientos gratuitos. ¿Cómo lo han logrado? Pues muy sencillo. Llegando a acuerdos privados con los dueños de fincas para poder explotarlas sin coste alguno para el usuario. De esta forma es el Concello el que ofrece el servicio. Se trata de un atractivo más para acudir al arenal en cuestión porque el hecho de no tener que pagar por aparcar puede ser un aliciente para decantarse por un arenal o por otro. Sea como fuere, lo cierto es que el aparcamiento es un factor decisivo a la hora de elegir playa. Y que los leiras párking, bien sea explotados por particulares o a través del ayuntamiento, ofrecen un servicio esencial a la hora de mejorar el tráfico de la zona. Pero es evidente que si existen es que son rentables, aunque muy pocos propietarios se atrevan a dar cifras.