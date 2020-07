Las blusas gallegas de la Casa de la Pradera

0

La Voz de Galicia PATRICIA GARCÍA WWW.DONKEYCOOL.ES

04/07/2020 17:50 h

La película Call me by your name está llena de momentos que te transmiten esa sensación de verano. Me encanta la escena en la que está toda la familia alrededor de la mesa del desayuno, con su mantel de cuadros, charlando, con esa luz tan especial de primera hora de la mañana.Y ese momento de placer es lo que trasladan estas blusas tan románticas, tan de La casa de la pradera, que una marca gallega convirtió en la prenda más deseada de Instagram. Andión Clothing es el nombre de esta pequeña fábrica de sueños, de blusas con cuello bebé y nido de abeja, de shorts de cuadros de cuadro Vichy y vestidos con mangas abullonadas.

Un pequeño proyecto de una familia que lleva 30 cosiendo en un taller cerca de Santiago y que a finales del año pasado decidió crear esta marca que nació y vende por Instagram, y en la que, además, se sigue el modelo más sostenible posible: se fabrica por encargo.

«No hay stock, compramos metros de cada tela que nos da para hacer pocas unidades. En Stories vamos poniendo las telas disponibles y cuando se acaban subimos otras nuevas», explican en la familia. Les llegan pedidos de toda España, pero también de Miami, Suiza, Brasil, Inglaterra, Francia, México o Portugal. Es una vuelta a lo de antes: los nidos de abeja se bordan a mano, todo se hace con mimo y tiempo. «Son esas ganas por volver a la vida de antes, más tranquila, en el campo».