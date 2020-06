Todas queremos subirnos al «skate» de «Betty»

0

13/06/2020 07:44 h

Betty es mucho más que una serie llena de tendencias. Es un fenómeno: es la historia real de un grupo de skaters de Nueva York que patinan para acabar con la misoginia en el mundo del skate. Existen detrás de las pantallas y su vida y su historia inspiró los looks y la trama de esta serie de seis capítulos que te deja con una sonrisa y con ganas de más. Pero para hablar de por qué querrás vestirte como una de las protagonistas de Betty hay que echar la vista atrás. Camille (Rachelle Vinberg), Kirt (Nina Moran), Janay (Dede Lovelace), Indigo (Ajani Russell) y Honeybear (Moonbear) son parte de las Skate Kitchen, un grupo real de skaters de Nueva York que hacían quedadas de patinaje de chicas para luchar contra el machismo y los estigmas en los parques para deslizarse con las tablas de la gran manzana.

UNA HISTORIA REAL

Fue Nina Moran la que inició las quedadas buscando vídeos de chicas skaters en YouTube y animándolas a reunirse. Y así, de su historia real, surgió la serie que dirige Crystal Moselle. Todo empezó en el metro de Brooklyn, cuando la directora escuchó una conversación de dos de ellas, y les propone participar en un fashion film que iba a rodar para Miu Miu en el 2016. Aquí aparece Camille con sus gafas transparentes, su melenaza hasta el final de la espalda, sus camisas masculinas y sus pantalones chinos. Es el germen de la película que rodaría la propia Moselle dos años después sobre las Skate Kitchen y esta serie de HBO.

Lo mejor de Betty es que aquí el estilo viene ya de casa. Muchos de los elementos que aparecen forman parte del armario de las protagonistas. La encargada de encajarlo todo es Camille Garmendia, responsable de vestuario y amiga de las chicas. Como confesó en alguna entrevista, preparar el vestuario era como ir de compras con amigas. Y así no dejas de mirar la pantalla mientras ves cómo Janay aparece con una camisa tipo hawaina con la cara de Obama de Supreme. Son marca de la casa las camisetas tie dye de Kirt. Las cejas decoloradas y las trenzas de Indigo son el reflejo de una nueva generación.

Hay más elemento post Me Too y, como el free the nipple que aceptaría Instagram y que practica Honeybear: ella siempre lleva las camisas abiertas, como cualquier chico, y sus pezones aparecen recubiertos de estrellas y otras pegatinas. Hay referencias a su propio estilo dentro de la serie, como cuando Camille habla de su icono estilístico: Charles Chaplin. Y así llegan las mejores escenas de Betty: cuando las chicas se deslizan por sus tablas por las avenidas de Nueva York y te contagian esa reconfortante sensación de libertad.

