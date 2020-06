¿Por qué los mosquitos solo les pican a algunos?

Si eres de los que ves cómo los mosquitos practican acupuntura contigo, este es tu reportaje. Conocer al enemigo para saber cómo poder neutralizarlo es esencial para pasar un verano tranquilo sin que sus molestas picaduras te amarguen ni un segundo más. Conoce cómo actúan para así evitar convertirte en su víctima perfecta. Aquí descubrirás por qué y a quiénes les pican más y, sobre todo, los métodos eficaces para evitar que lo hagan.

Lo primero que debes saber es que ellos cuentan con unos estímulos olfativos que les indican que tienen a una posible víctima en su radio de acción. Uno de esos estímulos olfativos al que reaccionan es el sudor: «Si haces ejercicio al aire libre y te pica algún mosquito durante ese momento se debe al sudor que estás generando. También les gusta el olor de los pies. Al igual que les atrae el alcohol, sobre todo, la cerveza», explica Soledad Sánchez, alergóloga del Chuac. También influye nuestro metabolismo, sobre todo, la cantidad de dióxido de carbono que desprendemos al respirar: «A aquellas personas que exhalen mayor dióxido de carbono les van a picar más que a otras. En ese grupo se incluyen las mujeres embarazadas, las personas con más peso y las que tengan un ritmo metabólico más elevado. Esas personas emiten más dióxido de carbono y eso les atrae».

Pero no solo el olor que desprendemos es un factor de riesgo para que piquen, también lo es la ropa que llevamos puesta. «Sí, también hay estímulos visuales. Siempre se suele decir que el amarillo, pero eso no es así. Los colores claros son un buen repelente, por decirlo de alguna manera. En cambio, los colores oscuros, como el negro, el rojo, el azul marino... les atraen más».

TIPO 0 DE SANGRE

Otro de los factores que influyen a la hora de convertirnos en una víctima sabrosísima para estos diminutos enemigos es el tipo de sangre que tengamos: «Les atrae el tipo 0 y, en cambio, el tipo de sangre que más le repele es el A. No quiere decir esto que si eres del tipo A no te vayan a picar porque a lo mejor cumples otros criterios para que te piquen», aclara Soledad Sánchez.

¿Y por qué pican? ¿Es cierto que lo hacen para alimentarse? Pues debes saber que solo pica la hembra, el macho no. Se alimenta exclusivamente del jugo de las plantas: «La que pica es la hembra porque necesita la sangre para producir los huevos. Ese es el motivo». En cuanto a las diferentes reacciones que te puede producir una picadura de mosquito, Sánchez indica que eso va a depender más del sistema inmune de cada uno: «Cuando te pica, el mosquito lo que hace es introducirte saliva. Esta saliva tiene más de 30 proteínas y algunas de ellas son alergénicas. Entonces es tu sistema inmune el que genera la reacción, bien sea porque no te afecta absolutamente nada y solo te aparece una ronchita o porque desencadenas una reacción local intensa, que se te hincha toda la pierna si solo te pica en el muslo. Y luego está aquella gente que desarrolla una reacción sistemática generalizada». Sobre este último aspecto, Sánchez aclara que «es interesante diferenciar entre la alergia y la no alergia»: «Muy poca gente tendrá una reacción generalizada, como puede ocurrir con una picadura de una velutina, que te pica y casi acabas desmayado. La mayoría de las reacciones de las picaduras de los mosquitos suelen ser locales. Luego pueden tener una intensidad variable. Pero las reacciones alérgicas graves son muy raras. Creo que en España hay uno o dos casos publicado. Entonces, generalmente, más que una alergia como tal, son reacciones que el cuerpo hace al entender que esa saliva es algo extraño y reaccionan ante ella provocando esa reacción local». Además debes saber también que si eres alérgico, por ejemplo, a las velutinas o a las abejas, no tienes por qué serlo a los mosquitos. Son cosas distintas: «No tienen relación. Porque seas alérgico a uno, no tienes por qué ser alérgico a otro. Aunque tengas reacciones locales grandes».

HIELO Y ANTIHISTAMÍNICOS

Lo que sí debes tener en cuenta es no hay que rascarse nunca una picadura de mosquito porque lo que haces es infectarla: «La infectas y ahí ya hay más que una picadura. Generalmente, el tratamiento que te suelen dar cuando te pica un mosquito es hielo y antihistamínico si te pica. Si la reacción ya es un poco más extensa, hay que aplicar una crema con corticoide para que baje un poco la inflamación y si ya te has rascado y hay una infección, hay que añadirle a esta crema corticoide, otra que lleve antibiótico, que también las hay con las dos combinaciones juntas».

Pero siempre el mejor tratamiento es la prevención. Así que analizamos los métodos más eficaces para mantener a raya a los mosquitos: «El repelente que se echa sobre la piel es lo más eficaz. El efecto dura unas tres horas, por lo que a la hora de irse a dormir yo recomiendo los repelentes eléctricos, esos que se ponen en el enchufe. Y durante el día usar el repelente normal. Los mosquitos detectan nuestros olores, entonces el repelente lo que hace es interferir en sus receptores e impide que te pueda oler y así no te pica. Cuanto más repelente tengas y te lo hayas aplicado más recientemente, más difícil es que te piquen. En cuanto a los parches que se pegan a la ropa y las pulseras también son efectivos, pero lo más eficaz es el repelente como tal».

Por suerte, el tipo de mosquito que más abunda en Galicia es el que se conoce como mosquito común: «Ese es el que pica por las noches y que tenemos en casa. Luego también hay el mosquito tigre, que no es de aquí, entró en el 2004 por Cataluña y, sobre todo, está en la zona del Mediterráneo. Ese es de mayor tamaño, pica durante el día y su picadura atraviesa incluso la ropa. Además provoca reacciones más intensas, con un componente inflamatorio bastante mayor», concluye la experta.