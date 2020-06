«Se llama Aldán porque allí nos hicimos las fotos de la boda»

0

La Voz de Galicia SUSANA ACOSTA

13/06/2020 05:00 h

Aldán, así es como se llama el primogénito de Rosa y José Manuel. Un nombre que siempre le había gustado a ella, pero que él tenía cierta reticencia a ponérselo. «Al principio iba a ser Manuel porque también era un nombre que nos gustaba», pero esta opción quedó totalmente descartada al ver la reacción de una de las abuelas: «Mi suegra no quería. Decía que no le gustaba que tuviera el mismo nombre que el de alguien de la familia. Si le poníamos Manuel, se llamaría igual que el padre de mi suegro», explica Rosa. Así que una vez anulada esta opción, la casualidad hizo que el nombre de Aldán volviera a estar en la quiniela: «Un día estábamos mi marido y yo en una tienda y escuchamos a un padre que llamaba a su hijo Aldán y yo le dije: ‘¿Ves como sí que es un nombre que suena?’. Y luego también que las fotos de nuestra boda las hicimos en la ría de Aldán y nos pareció una coincidencia bonita. Además, cuando se lo dijimos a la familia no les gustó, ni a una parte ni a la otra, entonces fue lo que nos decidió a ponerle Aldán», bromea esta rianxeira afincada en A Coruña desde hace años.

«El único del parque»

Además, cuando la matrona les preguntó por el nombre del niño, les dijo algo que se les quedó grabado: «Fue en las clases de preparto y cuando preguntaron por los nombres de los niños a otras madres todo era Lucas, Mateo o Martín. Al llegar a nosotros y decirle que se iba a llamar a Aldán, nos dijo que al menos tendríamos la seguridad de que al llamarlo en el parque nadie más que él se daría la vuelta. Y es verdad. Queríamos también esa parte especial y que fuera de aquí, de Galicia», una máxima que aplicaron a la hora de elegir el nombre de Noel para su segundo hijo: «Nos gustaba Breogán, por ser el padre de Galicia, pero lo veíamos un poco largo para un niño. Lo barajamos mucho y al final se quedó Noel. Queríamos algo fácil de pronunciar».

Ahora tanto Rosa como José Manuel están encantados con la elección de Aldán para su primogénito: «Sí, a veces, piensan que se llama Adán. Pero cuando les digo que es Aldán, todo el mundo me dice que es muy bonito y original».