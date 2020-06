«Nos gustó Xián porque era gallego y con personalidad»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia SUSANA ACOSTA

13/06/2020 05:00 h

Xián tiene tan solo dos meses de vida. Su nacimiento fue en pleno confinamiento, solo una semana después de declararse el estado de alarma. Y desde el primer momento sus padres supieron que se llamaría así: «Al principio sí que es cierto que tampoco teníamos pensado muchos nombres y teníamos muchas dudas, pero cuando me dijeron que era niño ya tomamos la decisión de ponerle Xián. Nos gustó porque nos encantan los nombre gallegos y también porque tiene mucha personalidad», explica Fani, la mamá del retoño y de su hermano Leo.

Conoció el nombre de Xián a través de un familiar y desde entonces ya no se lo quitó de la cabeza: «Mis tíos tienen un sobrino que se llama así y ya me había llamado la atención hace años. Y ahora, la verdad, por aquí también empezaba a sonar y cada vez te familiarizas más con él y nos gusta mucho», explica esta vecina de Carballo.

Además, todo el entorno familiar recibió con agrado el nombre: «Sí, a todos les gustó mucho, pero tengo que reconocer que a la gente mayor les cuesta más pronunciarlo. Les chocaba más, no es que les disgustara sino a la hora de pronunciarlo. Pero muy bien, tuvo muy buena aceptación por parte de todo el mundo».

Lo que sí tienen claro es que cada vez que Xián salga de Galicia, nadie va a saber pronunciar bien su nombre: «Nos fuimos de viaje por trabajo cuando estaba embarazada de cuatro meses y había gente de Madrid, Valencia... de todas partes. Nadie sabía pronunciarlo. Todo el mundo lo decía con ese y nos decían que sonaba muy raro. Y eso me chocaba, lo hablaba con Jose, mi marido, que se me hacía rarísimo porque que nadie lo supiese pronunciar, pero después a medida que se lo íbamos repitiendo ya lo decían bien».

En el caso de Leo, el hermano mayor de Xián, en la elección pesó más que fuera un nombre corto que gallego: «Con Leo tuvimos muchas dudas y lo decidimos a la mitad del embarazo. Nos apetecía poner un nombre corto. En general, nos gustan los nombres cortos para que no tengan diminutivos». Ahora tanto Fani como Jose no descartan ampliar la familia: «Eso nunca se sabe, pero no me cierro a nada la verdad», dice ella. Lo que sí tienen claro es que en caso de que esto suceda, los nombres gallegos volverán a estar en su lista de favoritos.