Arepas, tacos y filloas en una mesa de 25 metros

La Voz de Galicia PABLO PORTABALES

13/06/2020 05:00 h

Sentarse en una mesa de un restaurante se ha convertido en un acontecimiento. Esta semana disfruté de una comida en un local que acaba de abrir sus puertas en A Coruña y que va a dar mucho que hablar. Para empezar, el nombre, Buenasuegra, que no deja a nadie indiferente. A partir de ahí las suegras están presentes hasta en el baño. No hagas nada que no harías en el baño de tu suegra, leo en un cartel luminoso colocado a la entrada del servicio. Buenasuegra te cuida indican en el sobre colocado al lado del plato donde te animan a depositar la mascarilla mientras comes. Todo, hasta al más mínimo detalle, parece que ha sido pensado. «Llevamos con este proyecto más de un año», apunta Manolo López Cernadas, que desde hace décadas está metido en el sector de la hostelería. Lo que más me llamó la atención es una enorme mesa de 25 metros (los contamos con pasos) que va de un lado a otro de la primera planta. De la fachada de la calle Real a la de la Marina. En realidad son cinco o seis mesas iguales, separadas un poco unas de otras, que hacen un efecto de gigantesca mesa corrida. «Es un concepto divertido. Para probar un menú del día a la hora de comer, picar algo por la noche y tomar una copa en el mismo espacio. Vamos a contar con un DJ para ir animando a la gente», explica Michelle Clemente Escotet, de 25 años, sobrina del propietario de Abanca y que forma parte de este proyecto junto a su primo Alejandro. Michelle es una joven sencilla y encantadora que se formó en el mundo de las finanzas en una universidad de Carolina del Norte. Juega al fútbol y le gustaría practicar más el surf, pero dice que todavía no se acostumbró a la temperatura del agua de aquí. Comimos una arepa con cordero desmechado deliciosa. Utilizan una masa casera que queda crujiente y a la que cualquier cosa que añadas le va a quedar bien. Unas alitas Jerk con el picante justo, unos tacos de ternera y unas tostas de steak tartar. De postre, tarta banoffee y unas filloas rellenas de arroz con leche. Una carta juvenil con influencias de medio mundo. «Es un compendio de lo que nos fue gustando en Estados Unidos, México, Venezuela y, por supuesto, España», comenta Michelle.

SERVICIO A DOMICILIO

Por supuesto, los de Buenasuegra tienen previsto poner en marcha de inmediato el servicio a domicilio. Va a incluir propuestas cerradas como un pack de cumpleaños que lleva todo lo necesario para celebrar la fiesta en casa. Es la tendencia del momento y muchos opinan que llegó para quedarse, aunque dependerá en gran medida de cómo sea la nueva normalidad. Hay algunos profesionales de hostelería que empezaron con este servicio al principio de la crisis y que dicen que los pedidos bajaron mucho en la fase 2 y en la 3. Estos últimos días, cantidad de restaurantes de toda Galicia, de diferentes tipos de cocina, anunciaron la creación de una carta específica de comida para llevar o enviar. En algunos casos es necesario dar un último toque en la cocina de casa, como las maravillosas alcachofas del Peculiar, en A Coruña, o las croquetas de fina bechamel que proponen desde el Cantón 23. «No las vamos a enviar fritas porque llegarían frías y no tiene sentido», explica Lucía Cidón, directora de este espacio que diseñó una carta muy adaptada a la nueva realidad. Lo de la comida a domicilio existió toda la vida, pero con platos como callos, cocido, empanada, paella o ensaladilla que no pierden en los minutos que van desde que están listos hasta que se disfrutan en casa. O los sushis y niguiris del nuevo servicio Atomic de Carlos Pérez en Overa. Lo complicado es adaptar preparaciones más complejas al delivery, esa palabra que últimamente pronuncian todos los hosteleros. Solo el tiempo y la aparición o no de rebrotes que obliguen a otros confinamientos dirán si todo ese esfuerzo de los profesionales de la cocina se ve recompensado por los pedidos de los clientes.