Iago Martínez, de la empresa gallega Edigal: «Nuestra app es una especie de Booking que te dice qué playa está libre, en qué lugar de Galicia y a qué hora para la reserva»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia SANDRA FAGINAS

19/05/2020 13:27 h

Iago Martínez, de la empresa gallega Edigal, con más de 25 años de experiencia, se planteó en los inicios de la pandemia cómo favorecer el orden de acceso a los hoteles y a partir de ahí su equipo inició el desarrollo del proyecto para organizar las playas. Ahora, su app, en la que han invertido dinero y esfuerzo, permite aglutinar de manera global reservas en diversos lugares de ocio, no solo en la costa, para dinamizar todos los sectores relacionados con ese ámbito. Restaurantes, terrazas, parques, y por supuesto, arenales pueden ser gestionados con solvencia gracias a su web y su app. Una pyme gallega puntera, con tecnología propia, que podría ayudar a garantizar la seguridad este verano.

-¿Cómo surgió este proyecto?

-Unos días después del estado de alarma, un grupo de personas relacionadas con el sector turístico nos pusimos a pensar qué podíamos hacer contra el covid. Surgió entonces la idea de ofrecer un proyecto en el cual de manera eficaz podamos permitir la apertura de las playas y el distanciamiento con seguridad. Nuestro horizonte era poder pisar la arena, porque si no el sector turístico no se iba a abrir, y como ciudadanos queríamos disfrutar de los espacios públicos, y por ahí buscamos una alternativa. Pensamos cómo para este verano podíamos poner plataformas de reserva, de control de aforos en general, en espacios privados y públicos. Porque creímos que sería la única manera de controlar el espacio físico. Rápidamente nos pusimos a buscar el apoyo de la Administración pública, invertimos dinero y esfuerzo para el desarrollo y ya tenemos la plataforma lista para poner en funcionamiento de manera inmediata. Nuestro planteamiento para que sea eficaz, tiene que ser unificado en Galicia, tiene que haber toda la semana personal de asistencia que atienda por teléfono y den soporte a todas las necesidades que surjan por parte de la ciudadanía y la Administración. No es una app solo de gestión de reservas, va más allá. Es un modelo de gestión que comprende las necesidades de los negocios en el sector turístico, de la gente y la Administración. Ahora solo esperamos la llamada de la Xunta para ponerla en marcha.

-¿Cómo funciona?

-Imagínate que tú desde A Coruña quieres ir a O Grove, tienes instalada tu app o entras en la web y a partir de ahí seleccionas Concello do Grove, entonces te aparecen las playas que están disponibles. Los aforos que tienen cada una de ellas y tú reservarías, por ejemplo, que quieres ir el sábado de 15.30 a 17.30 en una. Añades tu unidad familiar, que en tu caso es de cinco personas y puedes tenerla ya pregrabada, si lo deseas así. Harías la reserva y ya después el sábado esperarían por ti para que disfrutes de ese horario en la playa. Pero no tienes por qué dar datos personales. Una vez allí, podrás acceder con código QR, DNI, App, dispositivos de radiofrecuencia, etcétera. En arenales con mucha demanda, es recomendable que haya personas controlando.

-¿Con cuánta antelación habría que hacerlo?

-Eso lo marca el Concello. Es decir, la tecnología te permite hacerlo cuando tú quieras y donde tú quieras, evidentemente nadie va a ir a la playa con 15 días de antelación porque no sabes el tiempo que va a hacer, salvo que quieras hacer la prerreserva. Lo normal es que los Concellos lo vayan a plantear con tres, cuatro o cinco días de acuerdo con las predicciones meteorológicas fiables.

-¿Qué nos va a permitir entonces esta tecnología?

-Ser más eficaces y a ti garantizarte que vas a tener un espacio en la playa. Porque tú puedes salir de tu casa y llegar a un sitio con muchísima gente y que no te interese bajarte del coche en esa playa por motivos de seguridad. Además, como tú tienes tu reserva y tu hora marcada no tienes que pelearte con nadie por tu espacio en la playa, si la tienen dividida por cuadrículas te la asignarían por cuadrículas, si no es así, ya tienes la distancia mínima asegurada. Y por supuesto permite a la Administración pública un mayor ahorro, porque hay menos desorden, más control... Ellos saben que en esa playa van a llegar tantas personas a esta hora, y a esta, y sabrán qué perfiles son. Es como en una peluquería o en un hotel, necesitarás organizarte y pedir cita.

-¿Reservaremos en la playa entonces del mismo modo que lo hacemos en un hotel?

-Igual, igual. De hecho, la app está basada en un Booking para que nos entendamos todos.

-Imaginemos que el Concello te dice que reserves con dos días de antelación, puede haber mucha gente que coincida el domingo a las cuatro de la tarde. ¿Qué pasaría?

-La app te va a decir qué playas tienes disponibles en todos los concellos. Playas u otros espacios. Porque lo que nosotros proponemos sirve también para parques infantiles, para actividades de ocio, restaurantes, terrazas, etcétera. Yo si mañana quiero ir a la visita en una bodega en la Ribeira Sacra o quiero llevar a mis hijos al parque infantil de no sé qué plaza en este lugar o quiero ir al París-Dakar de Sanxenxo podré hacerlo todo con esta app. Todo eso estará integrado. De ese modo puedo reservar mi espacio en la playa, mi espacio en el restaurante y mi actividad de ocio.

-¿Vuestra plataforma vale para cualquier Concello de Galicia?

-Evidentemente. De hecho, lo que nosotros proponemos es que cuanto más uso, mejor. Si una persona de Lugo quiere ir a A Coruña que la pueda utilizar y viceversa.

-Así que el usuario podría ver que le interesa más ir a una playa de Foz o de Fisterra, que están libres, porque hay overbooking en Silgar, por ejemplo.

-Efectivamente. Tú ves la disponibilidad que hay. Esta es la misma filosofía que queremos desarrollar en los restaurantes. Conozco gente que ha querido quedar para tomar algo el pasado viernes y se ha encontrado con el problema de que no había sitio en las terrazas. Esto podría facilitar y saber que el bar tiene libre esos cuatro sitios y tú reservar. Eso permite rotación. Tú ya puedes reservar en la playa de As Catedrais, eso ya existe, pero un modelo de gestión global en el que puedas aglutinar todo no. Sabes que en As Cíes o en As Catedrais existe esa fórmula, pero esto te permite abarcarlo todo. Y además habrá que hablar de los controles de acceso, que de eso no se está hablando. Porque si no, lo dejas todo a la educación de la gente.

-¿Se acabó ir a la playa sobre la marcha?

-Bueno, como todo. Habrá espacios que no estén masificados. Nosotros proponemos que no tengas que reservar todo, todo con antelación. Tú llegas, ves que hay sitio y ya está. Reservas en ese caso por educación, eso es lo que proponemos: «He llegado y me he ido», que quede ese registro. Pero si tú tienes un espacio libre y no hay control de acceso, pues tú entrarías. Ahora, ¿eso lo va a poder mantener Riazor, Orzán, Samil o Silgar? No. En esas playas tiene que haber un control porque se juntan miles de personas cada día.

-¿Nos organizaremos por horas?

-Yo creo que en arenales como Silgar tiene que haber gente controlando eso, porque si no, nos decía el alcalde que en solo un día en el verano pasan 20.000 personas. ¿Cuánta gente puede haber en Riazor? Es que si no, la alternativa es una marcha atrás o que no nos dejen disfrutar.

-A ver cómo se organizan las calas de Cangas. A lo mejor es lo ideal para que no haya peleas en el aparcamiento.

-Ya en Cangas este fin de semana tuvo que intervenir la policía y no hemos pasado de fase. Si tienes que intervenir y hay algún desfase, con estas reservas sería mucho menor. Siempre puede haber problemas, pero se supone que de esta manera estaría el acceso más controlado.