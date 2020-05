Las vacaciones de este verano: En Galicia y a última hora

¿Cómo serán las vacaciones de este año? Ese es el gran interrogante de la gran mayoría que necesita un poco de aire puro, tranquilidad y liberarse de tanta tensión e incertidumbre acumulada. Porque si hay algún momento en el que las vacaciones son necesarias es este. Una respuesta a la que todavía es muy difícil responder de forma muy concreta, aunque ya existen unas previsiones generales. Las vacaciones de los gallegos de este año serán en Galicia, preferiblemente en la costa y de última hora. La mayoría de la gente está esperando a conocer cómo evolucionarán la pandemia en la comunidad y, sobre todo, cuándo se podrá viajar entre provincias. Algo que dará algo de oxígeno al sector turístico.

«Va a ser un verano que no va a venir gente del extranjero, sino del interior, de Madrid, de Castilla León y del norte del país. Van a ser aquellos verano de los 60, tal cual. Donde todos éramos o de Ourense o de León o de Madrid. Va a ser un verano así», explica Benito Iglesias, presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) que no cree que la gente alquile viviendas para pasar una larga temporada: «No va a ser un verano en el que se vaya a alquilar por mes. Olvídate de eso. En el verano del 2018 se había recuperado el alquiler de las quincenas, pero ahora también se nos cae. Aquí serán de días sueltos, fines de semanas y, como mucho, semanas. La gente no está para florituras», explica Iglesias que recuerda que aunque se mantienen las reservas hechas antes de abril para el verano «son reservas ficticias porque no hay que señalizarlas económicamente. Con lo cual la gente las deja ahí, pero eso no quiere decir que vayan a hacer uso de ellas. Piensa que la coyuntura económica de este verano va a ser para más del 50 % de la población totalmente distinta de lo que era antes del mes de marzo. Casi un 50 % de la población activa está o desempleada o en un ERTE, con lo cual sus ingresos económicos se han visto muy mermados». Pero aún así sabe de la necesidad que hay de tomarse unos días de descanso para no pensar en todo lo que ha pasado y lo que puede volver a ocurrir.

TELETRABAJO EN LA PLAYA

Sobre este aspecto, Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), reconoce que ha visto cierto interés por una nueva modalidad de vacaciones que está triunfando en otras partes de España: «Hay gente que nos pregunta sobre la posibilidad de alquilar las viviendas durante todo el verano. Si yo y mi pareja vamos a poder teletrabajar pues me alquilo una casa donde los niños puedan estar más cómodos que en un piso y al menos tengo resuelta esa parte». Pero a pesar de que se ha detectado interés por este tipo de alquiler, Aguín reconoce que es muy difícil poderlo llevar a cabo: «Es muy difícil conseguir una vivienda para los dos meses de verano porque los propietarios suelen tener una clientela fija que a lo mejor les viene en una semana concreta o en una quincena y es complicado. Pero sí lo pregunta, sobre todo, en el caso de familias completas».

También explica Iglesias que hay un cambio de tendencia en cuanto al lugar elegido para pasar las vacaciones. Por supuesto, nada de irse al extranjero. Pero tampoco la gente querrá alejarse mucho de su lugar de residencia habitual: «Constatamos que cuando se pueda viajar, las personas buscarán alojamientos más cercanos a su hogar, más seguros y más asequibles. Esto se traduce en una ocupación nacional y de proximidad, es decir, de nuestra propia comunidad autónoma y, sobre todo, de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla León», a lo que Aguín añade también las comunidades del norte: Asturias, Cantabria y el País Vasco.

Las zonas más demandadas siguen siendo las de costa y las habituales: «Las Rías Baixas con su máximo exponente en el municipio de Sanxenxo. Y también Santiago de Compostela», explica Iglesias que estas áreas siguen teniendo más tirón que otros destinos del interior u otras de la costa: «Hay otras zonas que habían aflorado un poco, habían tenido sus buenos momentos como Barbanza, la Mariña lucense.... y van a tener menos afluencia».

MEJOR UNA CASA

En cuanto al tipo de vivienda desde Fegein detectan más interés por las viviendas más amplias o unifamiliares. Hoy más que nunca todo el mundo aprecia la posibilidad de tener una casa con jardín, y si ya tiene piscina se convierte en la opción perfecta. Aunque Aguín apunta también que los apartamentos en zonas de interés turístico siguen teniendo demanda.

El verano del 2020 no llegará ni de lejos a los niveles de ocupación de los dos años anteriores, aún así, desde la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias afirman que este mes de agosto estará en torno a un 50 o 60%, cuando el verano pasado fue de más del 80 %. El problema parece estar en el mes de julio, que cae más de 30 % su ocupación con respecto al año anterior y que se sitúa en unos niveles muy bajos, en torno al 35 y el 45 %.

En cuanto a los precios, el estudio de previsión de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias contempla ya una disminución de los precios dependiendo del lugar del destino: «Esa pérdida de poder adquisitivo del cliente se notará, y mucho, en este verano». Mientras que Aguín apunta a que los precios se mantendrán para que los propietarios puedan asumir los costes de los protocolos de higiene.

CON INCERTIDUMBRE

«La gente está esperando a conocer con más exactitud todo lo que decreta el Gobierno. Tenemos muchas llamadas preguntando, pero que no se deciden a reservar hasta conocer más exactamente cómo podrán viajar y cuándo. Por eso ya vemos que el mes de junio está también prácticamente perdido porque hasta finales de junio, en el mejor de los casos, no se podrá viajar entre provincias. Y luego la gente está esperando mucho a última hora. Las reservas de este verano, serán en el último momento. Al menos eso es lo que creemos que ocurrirá en la primera parte del verano. No se arriesgan a reservar sin tener claro cómo van a ser. Es normal», explica Dulcinea Aguín.

Por su parte, Benito Iglesias considera que esta crisis debe servir para «colocar a Galicia en la ruta de la inversión inmobiliaria extranjera», algo en su opinión imprescindible para ser competitivos, además de invertir en la digitalización de este negocio: «El sector inmobiliario y turístico deben ir de la mano para asegurar un crecimiento exponencial. Y si se tiene que crear una Marbella gallega como reclamo, pues habrá que apostar firmemente por ello. Sino lo harán nuestros vecinos portugueses como Oporto como principal reclamo turístico. El sector inmobiliario gallego no puede seguir impávido observando cómo los grandes fondos de inversión se están yendo al norte de Portugal. La nueva normalidad debe ser la gran oportunidad de la transformación digital del sector».