Marcos Alonso: «Nosotros sabremos si tienes más de 37,5 grados y tú no te darás cuenta»

La Voz de Galicia SANDRA FAGINAS

01/05/2020 17:07 h

Marcos Alonso es responsable de producto de Telecomunicaciones en Saltoki y, por su experiencia, controla todos los equipos de medición de temperatura corporal que ahora veremos instalados en grandes superficies, Administraciones y muchas industrias. Todos constan de una cámara térmica, pero los hay de muchos tipos. De hecho, explica Alonso, las primeras cámaras se utilizaron y se utilizan aún para detectar cambios de temperatura, de calor o frío, en cuadros eléctricos y tuberías. Esas no valen para lo que nos enfrentamos ahora, que es medir la temperatura del cuerpo de la gente. Hay tres sistemas: los termómetros infrarrojos, las cámaras térmicas y los sistemas con black body.

-Estas cámaras termográficas ya existían. ¿Para qué se usaban?

-Sobre todo en temas de seguridad, porque en la oscuridad es más fácil ver con estos equipos un cuerpo caliente, una persona que puede estar rondando una fábrica, un animal... Por eso muchas se usaban para vigilancia.

-Algunas que se han visto en China ahora son una especie de pistolas que se cogen con la mano. ¿Son eficaces?

-A ver. Algunos son termómetros de mano, que hay que acercar a la gente, a unos 2 o 3 centímetros de la persona y obtienes una medición cada cinco segundos. Esos nos son muy prácticos porque ya no estás guardando la distancia de seguridad, tienes que acercarte mucho a la persona y luego que puede ser solo válido en lugares donde la asistencia de personas no sea muy elevada. Porque son 12 personas por minuto, que además debe tener alguien exclusivamente para su manipulación. Eso en la entrada de una fábrica no es viable. Después, están esas pistolas que comentas que tienen una precisión de más o menos 0,5 grados de precisión en la medida de la temperatura.

-¿Son bastante precisas?

-El umbral de temperatura que suele marcarse por defecto son los 37,5 grados. Si sobrepasas eso, tienes una pantalla por mapas de colores. Posicionas ese termómetro que parece una pistola a un metro y medio, le apuntas a la cara, y te marca la temperatura. Lo bueno es la precisión de más o menos 0,5 grados y que tardas cinco segundos en medir la temperatura. Son un poco más rápidas. Puedes incluso ponerlas en un trípode, pero no son desatendidas, es decir, tiene que haber una persona viendo lo que pasa. Este es el principal problema de estos dos primeros sistemas.

-¿La alarma es sonora?

-No, se ilumina la pantalla cuando pasas el umbral que tú le marcas. Siempre tendría que haber una persona.

-¿Siempre señala a partir del umbral de 37,5 de temperatura?

-Sí, 37,3 o 37,5, según el modelo. Es importante porque este tipo de cámaras no tienen inteligencia artificial o reconocimiento facial. Así que si por ejemplo tú entras al trabajo con un café en la mano y te está apuntando esta «pistola» te salta una alarma. Porque si no apuntas bien y no la manejas correctamente, te señala el punto más caliente. Imagínate, si entra alguien fumando o estás apuntando a la persona y a la vez tienes el equipo de aire acondicionado justo encima, o un foco de luz, dentro de esa pantalla indica la temperatura del punto más cálido, en ese caso, el café o la máquina de aire que decía. Eso te puede llevar a error, este sistema es más económico, alrededor de mil euros y con él puedes controlar entre 60 y 90 personas por minuto.

-¿Y qué es el «black body»?

-Es el sistema que más va a triunfar, en el futuro inmediato es lo que veremos instalado. Nosotros, en Saltoki, trabajamos con dos de las marcas líderes a nivel mundial. Además disponemos de un completo catálago de prevención sanitaria covid-19 orientado a hoteles, tiendas, oficinas, restauración, etcétera. Es muy importante que el montaje de los equipos la haga instaladores profesionales y con las certificaciones adecuadas. ­Hay que tener cuidado con las marcas del mercado porque puede ocurrir como con los test o las mascarillas, que aparezcan fabricantes extraños que no tengan marcado CE (que cumple con las normas de fabricación europea). Porque cuando hay negocio aparece de todo. Nosotros trabajamos con los líderes de estos equipos que constan de una cámara térmica que se acompaña del black body, que es un elemento que requiere una calibración. Así se consigue una precisión de hasta 0,3 grados de diferencia midiendo a una persona que puede estar desde 3 a 9 metros de distancia.

-¿Cuánta gente se puede medir con este equipo con «black body»?

-Unas 30 personas a la vez y hasta tres personas por segundo. Son sistemas autónomos, que pueden generar una alarma, es decir, un aviso de luz, o un sonido, o una grabación que tú tengas en un móvil o un ordenador. Después dependerá del protocolo que se tenga en la tienda, en la empresa, en el local que se coloque.

-¿Es un sistema muy eficaz?

-Sí, sí. Tú puedes tener colocada la cámara de tres a nueve metros de distancia, no es invasiva, y al tener unos algoritmos de inteligencia artificial IA, tú puedes entrar con mascarilla, con un café, con gafas o con una gorra y te va a medir la temperatura. O con un casco puesto, imaginemos a un repartidor, siempre y cuando la visera esté levantada.

-¿Sentiremos que estamos vigilados?

-Bueno, al final es como cuando entras en un aeropuerto. Sabes que te tienes que descalzar. Creo que nos acostumbraremos a la cámara que te está enfocando, habrá un carril de entrada del local evitando corrientes de aire, zonas de calor, y haremos un recorrido para entrar en una tienda o un centro comercial. Si sobrepasas esa temperatura pues alguien lo verá. Como este sistema no es tan invasivo como una pistola que te está apuntando, no te sentirás tan agobiado o con la sensación de que te pita como en los aeropuertos que todo el mundo te mira. Es una cámara, puede no sonar, pero llegarle un mensaje con sonido al smartphone u ordenador de la persona que lo controla. Él te dirá: ‘Oiga, por favor’, te separará y te tomarán la temperatura con un termómetro más preciso. Luego ya dependerá del protocolo de cada sitio.

-¿Esa temperatura sería superior a cuánto?

-Nosotros marcamos el umbral en 37,5 grados.

-¿Esta cámara solo puede indicar eso?

-Sí, si tienes más de 37,5 o no. No te va a dar otro tipo de información. Estas instalaciones suelen con «black body» tienen un trípode y son móviles. Las puedes llevar a otros sitios, pero los comerciantes actuales ya apuestan por que sea una instalación fija. Será algo habitual que se situará a la entrada del local. El sistema es muy estable y preciso, no tiene mucha diferencia con la temperatura de un termómetro de mano. Claro que no te dirá si tienes coronavirus, pero te avisa de que tu temperatura es elevada.

-¿El kit con «black body» cuánto cuesta?

-La cámara con el black body, el trípode y la fuente de alimentación supera los 12.000 euros, aunque depende del fabricante y el modelo. Y puede darte información, por ejemplo, de si alguien entra sin mascarilla porque te hará saltar una alarma. Estos equipos ya tienen inteligencia artificial y reconocimiento facial para hacer más cosas. Depende de lo que el cliente quiera, pero la temperatura la mide con precisión. La gran ventaja es que controla un flujo constante de gente y no requiere de un operador permanente con el equipo.

-Esto ya está incorporado en muchos países, ¿no?

-Sí, en aeropuertos, centros comerciales, hoteles de muchos lugares del mundo. Con este sistema es imposible detectar a las personas con covid que sean asintomáticas, ya que solo nos pueden medir la temperatura, pero nos dan mucha información, nos avisan.