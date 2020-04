Josep Sirvent, pediatra: «No existen diferencias entre un niño de 12 y otro de 14 para salir a la calle»

0

La Voz de Galicia SANDRA FAGINAS

20/04/2020 15:48 h

-¿Por qué se ha puesto el límite en los 12 años?

-Desde el punto de vista legal, cuando un médico tiene que tomar medidas teraupéuticas como pediatra, si el niño tiene más de 12 años, es decir, 13 o 14, tienes que contar con la opinion del menor. Independientemente de que siga siendo menor, si tiene menos de 12 no hace falta.

-¿A otros niveles, las necesidades serían las mismas entre un niño de 12 o 14?

-Evidentemente. No hay por qué hacer una distinción. Podría haberse dicho desde el Gobierno: todos aquellos que son atendidos a nivel de sistema nacional de salud o edad pediátrica, es decir, niños menores de 15 años, que son a los que atendemo los pediatras. Pues por supuesto podría haberse dicho. Pero como todas estas cuestiones suelen depender de personas que vienen del mundo de las leyes, ¿pues dónde se ha puesto la frontera? Donde en estos momentos está fijada la opinión de los menores. 12 años para abajo, 12 años para arriba.

- Un niño de 2 años es muy diferente a uno de 12, pero entre 12 y 13, ¿hay alguna distinción?

-No, no hay diferencias. Y supongo que al poner negro sobre blanco el papel y cuando se pongan las medidas concretas es muy posible que lo de los 12 años pase a un segundo plano, las diferencias entre un niño de 12 años, que ya es preadolescente y un adolescente de 14, en este sentido, no existen.

-Se habría entendido de otro modo, si desde el Gobierno se hubiera marcado la diferencia entre los niños de la etapa escolar de infantil, los mas pequeñitos, con respecto a los de 12.

-Sí, sí. Pero la razón de que se haya lanzado una edad concreta como los 12 años debe ser esa. Yo, desde luego, es la única explicación que le encuentro, que legalmente esa es la frontera en que está fijada la opinión de un menor a la hora de tomar decisiones de tipo médico.

-Ustedes a los 12 años ya les consultan por encima de esa edad.

-Sí, ante determinadas decisiones teraupéuticas tienes que tener en cuenta la opinión del menor.

-¿Por ejemplo?

-En un caso tan comprometido, por ejemplo, como el tratamiento de un cáncer. Un menor de 12 años, con una leucemia, que ha pasado por el horror de un trasplante de médula, que ha fracasado. Y hay que someterlo a un nuevo ciclo, otroo ciclo de quimioterapia y te diga: ‘No quiero seguir’. Pues hay que tener en cuenta su opinión.

-Eso no significa que sea la única a tener en cuenta.

-No, n, para nada, en absoluto. Pero la ley te obliga a tener en cuenta la opinión, no quiere decir que la sigas, pero sí tienes que reflejarla en su historia clínica. Tienes que poner que el menor por encima de los 12 años ha sido consultado. Por ejemplo, en la entrada de ensayos clínicos pediátricos, cuando se trata de un menor de 12 años, es obligatorio tener el consentimiento de los progenitores. Pero a los 12, tienes que tener el consentimiento de los que ostentan la patria potestad y el del menor también.

- Pero a nivel psicológico entiendo que los menores de 14 o 15 tienen unas necesidades particulares, también necesitan tomar aire, necesitan salir de casa ahora un rato.

-Sí, sí, claro. Yo no estoy en la cabeza del que dijo los 12 años, pero la única explicacion lógica es que esa es la edad frontera en la que está fijada en nuestras leyes la opinión del menor.

-Me temo que en este caso no les van a consultar a los niños.

-No, no. Todos querrían salir, por supuesto. Eso seguro que lo corregirán, porque no tiene sentido.