¿Por qué estamos enganchados a este anuncio?

La Voz de Galicia María Vidal

15/04/2020 12:46 h

ELE, la compositora madrileña que forma parte del cartel del festival de la Ribeira Sacra, dice que una de las claves del éxito de la canción es «esa mirada de esperanza para quien necesita una mano tendida, que en este caso somos todos», en estos difíciles momentos. Aunque si hay un verso que a ella le transmite esperanza es «este no es nuestro destino». El de ella, no hay duda, de que es la música.

-Todo el mundo se hace la misma pregunta, ¿quién está detrás del anuncio de Bankinter? ¿Os esperábais esta respuesta?

-Nos ha sorprendido a todos, creo yo. Sabíamos que querían apostar por la creatividad musical, tenían una letra escrita por Leandro Raposo y buscaban crear una canción que hablara de la gente. Ahí es cuando me invitan a participar a mí. Reconozco que al principio entré con prudencia en el proyecto ya que el tema del dinero es un tema delicado, y más en los momentos que vivimos, pero tras leer la letra de Leandro y el tacto con el que lo enfocó la agencia Sioux Meet Cyranos me pareció que quizás podríamos mandar un mensaje bonito.

-Tú pones la composición y la voz, y Leandro, que se mueve como pez en el agua en el tema de la publicidad, la letra. Pero, ¿por qué crees que ha gustado tanto?

-Uno nunca sabe a dónde van a llegar las canciones, en qué se van a convertir. Estamos viviendo un momento desconocido para todos y la música ha sido, es y seguirá siendo nuestro bálsamo, nuestra válvula de escape. La canción tiene una mirada de consuelo y esperanza para quien necesita de esa «mano tendida», que en realidad somos todos, quizás por eso ha calado en la gente.

- Los versos dicen verdades como puños, pero a veces tiene que pasar algo así, frenarnos en seco, para que valoremos ciertas cosas, ¿no crees?

-Estoy de acuerdo. Confío que lo que estamos viviendo nos sirva también para reflexionar y valorar las cosas cotidianas.

-¿Con qué verso de todos te sientes más identificada?

-«Este no es nuestro destino», me transmite esperanza.

-Hay muchos artistas que estos días se han lanzado a componer, y lejos de la nostalgia y la tristeza, que podía ser comprensible, las letras son verdaderos himnos de esperanza, como el vuestro. ¿Este virus está sacando lo mejor de cada uno?

-Cada persona, artista o no, está intentando enfrentarse a esta terrible situación cada uno con las herramientas que puede y tiene. En el caso de los artistas la herramienta que tenemos son nuestros instrumentos, nuestra música e intentar enviar con ella un poco de consuelo. Durante estos días he tenido la suerte de participar en iniciativas como la de «Resistiré» para recaudar dinero para Cáritas, o los coros en el nuevo tema de Manuel Carrasco «Prisión Esperanza» donde el dinero recaudado se destina al banco de alimentos. Este tipo de iniciativas se están lanzando desde toda la comunidad de músicos que conozco, independientemente de estilos, trabajando unidos. Todo es poco para ayudar en estos momentos difíciles.

-Como muy bien cantas volverán esos momentos... de la vida cotidiana. ¿tú crees que valoraremos más esas cenas con amigos o ese beso por las mañanas?

-Una amiga me preguntaba hace unas semanas: `¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando se vuelva a la normalidad?`. Yo le dije:`Abrazar a mis padres, a mi hermano, a mi familia, a mis amigos, al portero de casa, al que me atiende en el súper…` Efectivamente hay que valorar lo que tenemos más que nunca, pensar en aquellos que nunca pudieron hacerlo, por todos.

-¿En qué crees que nos cambiará este encierro? ¿Saldremos diferentes a cómo éramos?

-Quiero pensar que no olvidaremos lo que estamos compartiendo, la empatía hacía las personas, conozcámoslas o no, cómo nos comportamos en el mundo en el cual somos invitamos y no sus dueños; saber que el poder, la belleza, el dinero de poco sirven si nos falta lo demás. Quiero pensar que sabremos ver todo con la perspectiva que perdimos hace ya mucho tiempo.

-¿Cómo lo estás llevando tú? ¿Es un buen momento para componer o todo lo contrario?

-En mi caso tengo la fortuna de poder tele-trabajar ; soy profesora de inglés y no hemos parado de dar las clases online a todos nuestros alumnos cada día. Siempre lo he compaginado con la música aunque es cierto que a distancia supone más trabajo y más esfuerzo, pero también la satisfacción de intentar ayudar al que está al otro lado de la pantalla a desconectar durante un rato de la realidad, como en la música.