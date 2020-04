«Cunha finca a corentena lévase moito mellor»

0

La Voz de Galicia SUSANA ACOSTA

09/04/2020 14:27 h

Isabel Rodríguez y José Manuel Platas, se sienten unos privilegiados. Hace años que adquieron un terreno a las afueras de Malpica donde establecieron su hogar. Ahora, la cuarentena se siente afortunados de poder salir a la finca a respirar aire puro y entretenerse con los múltiples quehaceres que tiene una casa con terreno. Pero eso no les impide acordarse de los que no están con ellos: «Eu estiven vivindo moitos anos tamén nun piso. Criei aos meus fillos nun piso pequeno e sei o que é vivir así. Precisamente, un dous meus fillos vive tamén nun piso co meu netiño que está en 70 ou 80 metros cadrados. Dáme moita pena, que queres que che diga», comenta Isabel que quizás por eso es más consciente que «cunha finca isto lévase moito mellor»: «Non me sinto encerrada, pero si sentímonos sós porque claro estamos sen a familia. Os fillos están cada un na súa casa e botamos moito de menos aos netos. Só falamos con eles por videoconferencia e así. Tamén nos acordamos moito da miña nai e dos meus sogros. A min encantaríame que todos estivesen aquí».

Seguir con la rutina

Mientras las circunstancias no cambien, ellos reconocen que están entrenidos. Isabel más con los quehaceres del hogar, aunque también aprovecha para caminar alrededor de la finca. Hace meses lo hacía por fuera, estaba ya de baja por artitris antes de declararse el Estado de alarma y el médico le recomendó caminar mucho, así que ahora lo hace dentro de su terreno. También mata las horas leyendo o haciendo ganchillo, una de sus grandes aficiones. Mientras José Manuel aprovecha para tener en su punto el jardín: «Hai dous días cortei a herba, onte cavei arredor dos frutais para cando veña a chuvia que se lle empape ben a raíz e agora, desarmei o cortacéspede e onde hai ferruxe pinto, a desbrozadora tamén. Polo menos estou distraído. É o que hai que facer, outra cousa non podes».

Aun así, José Manuel echa de menos todas las caminatas que hacía por las mañanas: «Antes saía a andar co can, dez ou doce quilómetros pola maña, e despois ía tomar os viños cos amigos e agora non hai nada diso», asegura este hombre que reconoce que nunca su jardín estuvo en tan buenas condiciones: «Eu sempre procuro telo ben, pero agora fago un anaquiño pola mañá e outro pola tarde. E claro está mellor».

Este matrimonio de Malpica no quieren dejar pasar la oportunidad de dar las grazas a todas las personas que siguen trabajando para que a ellos no les falten de nada: «Aos dos supermercados, aos transportistas, aos sanitarios. A todos. Intentamos estar entretidos para non pensar o que está pasando. Tanta xente morrendo e pasándoo moi mal».