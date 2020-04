Pepo Suevos, cómico contaxiado: «Nos primeiros días as mensaxes eran pouco menos que: 'que queres que che poñamos na coroa'?»

0

La Voz de Galicia CARLOS CRESPO

06/04/2020 15:24 h

Dezanove días, que non cincocentas noites, leva Pepo Suevos illado na súa particular «habitación do pánico», sen contacto físico con ningunha outra persoa. El, que é un «bota por fora» irredento. Pero así o decidiu o COVID-19. Unha inoportuna viaxe a Madrid a primeiros de marzo para participar nun evento puido ser a orixe. Unha semana despois chegaron os primeiros e leves síntomas. E a temida confirmación: positivo por coronavirus. Lonxe de virse abaixo atopou mil quefaceres que vai narrando a diario en pequenos vídeos agrupados baixo o hashtag #encerradosperononinútiles.

-Supoño que esta é una desas cousas que un pensa que nunca lle vai tocar.

-É certo que pensabamos que China estaba moi lonxe e equivocámonos todos. Pero eu era dos que pensaban que a maioría da poboación íase infectar aínda que en moitos casos non se manifestase nin se enterasen. Tamén che digo que pensaba que se collía o bicho estaba preparado para botalo para fóra, como parece que está sucedendo.

-Chegou a sentir medo nalgún momento?

-Non, medo nunca. A miña sintomatoloxía foi mínima. Ao principio ata lle botei a culpa a unha molladura que collín traballando na finca. Pero non, medo non. O medo é moi fodido. Ás veces pode matar máis xente que o propio virus.

-Como xurdiu a ide a dos vídeos de #encerradosperononinútiles?

-Pois mira, estoume dando conta estes días de que detrás deste carácter festeiro que temos os galegos, no fondo hai una gran base de hipocondríacos, negativistas e xente que se desmorona ás primeiras de cambios. Eu son incapaz de tomarme a vida con esa solemnidade transcendental. Sempre intento poñerlle algo de coña a calquera situación, mesmo a esta, porque é a miña maneira de vivir. Cando publiquei que era positivo chegábanme mensaxes pouco menos que de «que queres que che poñamos na coroa?». E o segundo día volvíanme preguntar… Disto que che mandan unha mensaxe en plan «a ver se me contesta e non morreu xa». Foi entón cando decidín colgar un vídeo cada día con ese hashtag para que vexan non só que estou vivo senón tamén de bo humor e con todas as gañas de vida que se me supoñen. Esa é a actitude.

-O humor pode salvar vidas?

-Home, o humor é una terapia milenaria. Así que os que nos dedicamos a isto, temos que abandeiralo. É moi raro que un cómico saia estes días amosando un enfoque negativo, por moi mal que estea a situación.

-Como é un día no seu illamento?

-Levántome entre as 9 e as 10, para non forzar (ri). Doulle unha visual aos xornais para poñerme ao día e fago entre media hora e una hora de exercicios múltiples. De seguido dúchome e despois practico un pouco coa batería e máis coa guitarra. A iso das 12 saio para almorzar. Déixanme todo preparado, eu baixo sen tocarlle a nada, como e volvo á habitación. Penso a parida do día e gravo o vídeo. Sempre teño que gravar a maiores algún outro para algún colega, para algunha asociación ou para o local no que aprazamos a actuación. E aí xa lle dedico un tempiño tamén a ler. A iso das catro toca comer. Avísanme de cando podo transitar pola casa, baixo á cociña, como e volta para arriba. Pola tarde xa empeza a tolemia das redes sociais e vexo algunha peli ata que me dan as oito, que baixo a cear. E a noite dedícolla a algunha serie e ultimamente tamén a ver partidos históricos de basket. A verdade é que internet danosa vida. Se isto nos colle hai 20 anos, habíamos de bailar.

-Vinte días de illamento vanlle dar para moitos monólogos.

-É certo que estou desexando saír a contar. Pero resístome a explotar demasiado isto. Non creo que abuse de contar esta experiencia.

-Que é o que máis bota de menos?

-Ir actuar. É a miña droga. Fóra diso, ir xogar o baloncesto e ao pádel. E despois, do que ven sendo o illamento domestico, que non me permite gozar do resto da casa nin do xardinciño, que me daría moita vida.

-Que ve dende a xanela da súa habitación?

-O meu xardín coa barbacoa ao fondo, o resto dos xardíns da urbanización, e non moito máis. Vexo dúas leiras baleiras e un camiño polo que pasa moita xente. Pero nunca xe lle dixen nada a ninguén, nin me dediquei a increpar, nin esas cousas tan absurdas que estamos vendo.

-Cal é a lección máis importante que ten aprendido da soidade destes días?

-O que estou aprendendo non ten que ver coa introspección nin con quedar mirando para o teito porque xúroche que non teño nin un momento de parón en todo o día. Non me permito ese luxo. A sensación que me está inundando, e mesmo abrumando, neste tempo é o inmenso cariño que me está chegando da xente.

-Cando pensa que poderá saír do illamento?

-Iso sería bonito sábelo. Chamei o outro día, cando cumprín os 14 de illamento, pero o único que saquei en claro é que aínda non hai un protocolo para os que estamos na casa. Non sei se terei que ir eu ao McAuto ese que montaron no hospital ou se virá alguén por aquí a facerme a proba. Nestes días son máis vítima da coronacracia que do virus. Pero estou disposto a sacrificar a liberdade que podería ter fóra desta habitación porque sei que os sanitarios están dedicados a salvar a moita máis xente. Eu estou ben, eu non vou ter problema. Así que mellor que centren os seus esforzos en salvar a quen está tocado de verdade. E de min xa se acordarán. E se non pois dentro duns días volverei chamar para ver «qué hay de lo mío».