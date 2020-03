Nos vemos a la hora del vermú

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia PATRICIA GARCÍA

21/03/2020 15:53 h

Desde que se inició la cuarentena en Italia, el rapero Fedez (marido de Chiara Ferragni) sale a la ventana de su habitación con el altavoz a tope, micro en mano y dispuesto a hacerle un poco más llevadero el encierro a su barrio de Milán. Siguiendo el ejemplo de los italianos, el DJ Tomás Romero, creador de Mas Music, ha decidido animar la hora del aperitivo desde su terraza en A Coruña: convocó a todos sus seguidores, amigos y vecinos a un vermú colectivo y en streaming a partir de la una de la tarde del domingo. «Es una idea que vimos en Italia, donde lo están haciendo muchos DJ para mantenernos unidos y conectados», explica Romero mientras cuenta, por teléfono, como está preparando todo para que cualquiera pueda disfrutar de su sesión desde su casa a través de un directo en su cuenta de Instagram, @masmusicmovil.

Han preparado el set para la ocasión: el equipo para pinchar los vinilos, banderolas… Y un móvil con la batería bien cargada para retransmitir toda la sesión. «Si gusta, la idea es repetirla todos los fines de semana mientras dure la cuarentena», cuenta. Este DJ melómano pinchará con vinilos. Será algo tranqui, algo para desconectar:«“Igual hay alguna más movida, pero es música tranquila, como la que solemos pinchar, por ejemplo, cuando montamos el set para el aperitivo de una boda». Tomás lleva 20 años pinchando y 17 detrás de Mas Music, la empresa que montó para poner música a los momentos más felices de los gallegos. «Mi primera boda fue el 8 de marzo de 2003, era de unos amigos, Bea y Ramón. Yo iba de invitado y me dijeron, ¿por qué no pinchas». Ahora en Mas Music son DJ, cada uno con sus gustos musicales, «pero siempre que tenemos un trabajo nos adaptamos a lo que pida el cliente».

En sus vermús virtuales pinchará como siempre, colocando los vinilos uno a uno. «Así es algo más especiaL». Confiesa que todavía no tiene una lista cerrada, pero sí un top cinco de canciones «que sonarán seguro» durante la hora del aperitivo colectivo en Instagram Stories como Everyday de Buddy Holly; Reach Out I’ll Be There de Four Tops o Happy Hour de The Housemartins. «En casa escucho música todos los días, y cuando veo una canción que me evoca esta época la pongo un poco más alta para compartirla con los vecinos». Para los que quieran escuchar música estos días también creó una playlist especial «Confinamiento musical» en Spotify.