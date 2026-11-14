Vigo inicia el espectáculo de luces navideñas con un desfile con los personajes de Disney

Turistas en la Navidad de Vigo. M.MORALEJO

Arranca el espectáculo de la Navidad de Vigo. Abel Caballero accionará hoy, a las ocho de la tarde, el botón para encender más de doce millones de luces led que brillarán en la ciudad. El espectáculo se activará en la Porta do Sol, ante el árbol, y se extenderá por todo el centro de la ciudad, hasta alcanzar este año cuatro nuevos barrios: As Travesas, Torrecedeira, O Calvario y Teis.

Como acto previo a ese pistoletazo de salida del alcalde, a las cinco de la tarde comenzará en la avenida de García Barbón un desfile con personajes de Disney. Participarán más de veinte figuras de gran tamaño, con música en directo y efectos de nieve, así como 250 personas. La colaboración con la empresa norteamericana incluye una decoración tridimensional en la calle de Policarpo Sanz, con tecnología led avanzada y efectos visuales, que permanecerá instalada durante las fiestas.

La gran novedad que ofrece este año el montaje navideño vigués es el traslado del mercado Cíes Market y de la noria gigante desde la Alameda hasta la plaza situada encima de la estación de Vialia.

Los leds iluminarán más de 500 calles y plazas de la ciudad. En esos espacios habrá 1.169 arcos y 3.000 motivos ornamentales, iluminación de más de 2.700 árboles y todos los grandes adornos de las calles de Policarpo Sanz, Elduayen, Príncipe, Urzaiz y aledaños. Toda esta iluminación se podrá apreciar de domingo a miércoles, entre las seis de la tarde y la una de la madrugada, y, de jueves a sábado, vísperas de festivos y festivos, el apagado diario se retrasará hasta las tres de la madrugada.

El epicentro de la Navidad de Vigo volverá a ser la Porta do Sol, donde se eleva un árbol metálico de 45 metros de altura, 20 toneladas de peso y una estrella con 13 metros de diámetro. Este elemento es transitable por su interior y ofrece espectáculos de música coordinados con la iluminación a las horas en punto y a las medias. Un bosque de árboles iluminados completa el panorama de la plaza.