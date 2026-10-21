La abogada que acabó con los Carnavales en el centro de Gran Canaria intenta que el mercadillo navideño y la noria no regresen a la milla de oro de Vigo

Imagen de la noria y el carrusel instalados en las inmediaciones del mercadillo de Cíes Market en la Alameda Oscar Vázquez

El evento estrella del alcalde de Vigo, Abel Caballero, el mercadillo de Navidad, vuelve a los tribunales. La abogada Yomara García Viera, conocida por retirar el Carnaval de Día del centro urbano de Las Palmas de Gran Canaria, ha defendido esta mañana a la Asociación de Vecinos Zona Centro Vigo que se opone a la concesión a la Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados de la Comunidad de Madrid (AMFE) del mercadillo Cíes Market en el parque de la Alameda de Vigo. Intentan anular el decreto del ayuntamiento vigués que dio legalidad a la ocupación del espacio público en la Alameda en la Navidad del 2025-2026 porque consideran que la contaminación ambiental es «incompatible» con la vida residencial. La abogada Yomara García indicó a la jueza que «mis clientes han estado sometidos durante más de dos meses a más de 75 decibelios». El juicio se celebra en el mismo momento en que el Concello ha reubicado el mercadillo y la noria en la plaza exterior del Centro Comercial Vialia.

El juicio se ha celebrado este miércoles en la sala de la plaza número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Vigo y ambas partes trajeron a varios peritos de parte para probar que existía exceso de decibelios por ruido de fondo y de la actividad navideña dentro de las viviendas o si este había sido limitado.

Juicio por las molestias del mercadillo de Navidad en la Alameda de Vigo E. V. Pita

Los demandantes pretenden lograr una sentencia que impida instalar nunca más las atracciones y el mercadillo en dicho parque. El Concello de Vigo alega que, en los últimos años, se ha rebajado el ruido en el parque por debajo de los límites técnicos aunque su perito admitió una superación del límite de cuatro decibelios, al pasar de 65 a 68 decibelios en las mediciones realizadas, diferencia que justifican por un contexto de «fiestas». Añade que el ruido de la gente y la aglomeración es el foco principal de exceso acústico, por lo que un perito sugirió, en tono irónico, que habría que desplegar «policías del ruido» o controlar el acceso de público.

Por contra, los vecinos que testificaron en el juicio se quejan de ruidos del griterío de la gente en la noria, montajes de alumbrado en plena madrugada, atascos por aglomeraciones, molestos reflejos de luces en las viviendas, colas para ir a los urinarios, y vómitos, orines y basura en los portales. «Es un infierno», dijo una vecina con dos hijos. «Hemos pensado alquilar nuestro piso en los meses de Navidad e irnos a otro sitio», contó otro.

Yomara García avisó a los demandantes de Zona Centro Vigo de que la reubicación para esta campaña del mercadillo Cíes Market y de la noria en el entorno del centro comercial Vialia de Vigo es la misma estrategia que se realizó con el Carnaval de Día de Vegueta. Después de un año de paralización, las molestias a los vecinos volvieron a repetirse pero en otro lugar de la ciudad. Por eso, la asociación ve importante seguir en la batalla judicial hasta que una sentencia obligue al Concello de Vigo de forma definitiva a no montar el mercadillo ni nada parecido en la zona del centro.

Debate entre peritos

Un perito privado con 25 años de experiencia constató el aumento de decibelios en las mediciones en tres viviendas de la Alameda por el ruido de fondo durante la actividad, que incluye el mercadillo y la noria. Vio varios focos emisores acústicos que actuaban simultáneamente. Llegó a medir 75 decibelios, pero según diversas correcciones podrían ser mayores. «Puede ser desesperante», dijo. Ofreció audios conforme se oyen conversaciones en la calle desde una vivienda que visitó. «La noria cuando más molesta es, es cuando hay gente, por el griterío, la gente grita mucho», indicó. Admitió mejorías en la calle Areal.

Un segundo perito contratado por Zona Centro Vigo estudió la contaminación lumínica en la Alameda mediante imágenes vía satélite: «La noria era el punto más brillante». Recalcó que «para instalar esta atracción se exige un estudio de impacto ambiental previo, una noria es diferente del alumbrado». Las mediciones en dos de las cinco viviendas examinadas reveló 40 lux de intrusión lumínica, cuando lo normal en esa calle es de 0,8 a 1,8. «Hay una diferencia enorme de magnitudes, en una habitación de unas niñas que recibían iluminación de una calle llegó a 2.000 lux. La luz dinámica que cambia de color es perjudicial para la salud», indicó el experto.

El Concello de Vigo presentó en el juicio como perito de parte a un ingeniero de Telecomunicaciones que hizo estudios de impacto y mapas de ruido. En las medidas de control, constató una reducción de ruido en las últimas campañas navideñas. «De 85 decibelios, bajaron a menos», dijo. El pliego de condiciones obligó a cumplir los niveles en las fachadas y limitó el hilo musical y la megafonía. El Concello eliminó atracciones ruidosas como el Saltamontes en el parque o se dejaron de montar carruseles para niños. El perito contratado por el Concello recordó que se habían puesto limitadores de sonido en el mercadillo y que, dado que el sonido de la muchedumbre es «ruido basal», las medidas correctoras que propone son «o cerrar la noria o instalar controles de acceso al público».

Una vecina: «Es un infierno»

En la vista declararon varios testigos que residen en el barrio, algunos miembros de la asociación. Una vecina residente en la calle Colón relató en el juicio el «infierno» que vive ella, su marido y sus dos hijos por el mercadillo navideño de la Alameda. «Escucho los gritos de la gente de la noria desde la cama, mis hijos se quejan. Si salgo a la ventana, veo a la gente y he escuchado perfectamente las conversaciones de la atracción», dijo la testigo en el juicio.

La mujer contó que debido a las muchedumbres, «salir de mi casa con el coche es difícil. No puedo quedar con amigos porque no quieren venir». La testigo relató las molestias con las multitudes que visitan la zona en Navidad. «Algunas veces, nos insultan, nos golpean el coche, hay cientos de personas por la calle, se meten en los portales, me he encontrado pañales en el buzón de mi casa. Es un infierno», relató. También se quejó de la contaminación lumínica: «Puedo estar en mi casa sin luz por los destellos de colores intermitentes, estás viendo la tele y ves el reflejo de la noria» .

Aunque en el último año, la atracción cerró más temprano, la vecina indica que se sigue oyendo el ruido de la gente. «Cuando sales por la mañana, huele a vómitos y basura, que aparece en el portal. Es un ruido insoportable todo el día», dice. El abogado de AMEF, entidad codemandada, le replicó que los horarios oficiales eran de 18.00 a 23.00 horas en días laborables y de 18.00 a 00.00, por lo que «no es cierto que sea de una presencia brutal».

Otro vecino, miembro de Zona Centro, indicó en el juicio que las molestias no se ciñen solo a la actividad de la noria y del mercadillo sino que se amplían a la instalación de las atracciones y el alumbrado desde «septiembre u octubre». «Te despiertas a las tres y cuatro de la madrugada por la operación de las máquinas y las carretillas elevadoras para el montaje de las luces en las farolas». El mismo testigo añadió que ante su vivienda se instalaron los urinarios públicos «y hay una aglomeración de gente haciendo cola para ir al baño. Están desbordados de orines, hay restos de comida en el portal».

El vecino admitió que el ruido de la música en la calle descendió en el último año, pero aún así «escucho la letra de las canciones con las ventanas de Climalit cerradas. El ruido dura hasta la una de la madrugada y no podemos dormir. Hemos pensado alquilar la vivienda en Navidad e irnos a vivir a otro sitio. Por las aglomeraciones, una vez tardé quince minutos en recorrer 30 metros para ir al garaje».

Los abogados del Concello, la asociación de vecinos y los empresarios de Madrid disponen ahora de un plazo de diez días para presentar sus informes de conclusiones finales a la jueza de Vigo.