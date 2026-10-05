Los bomberos rescatan a tres personas vulnerables en un incendio provocado en un edificio de Vigo

Imagen del suceso que se produjo en el barrio de Ribadavia Oscar Vázquez

Los bomberos del parque de Teis han rescatado esta madrugada a tres personas de una familia vulnerable en un edificio que registró un conato de incendio intencionado mediante el lanzamiento de gasolina u otro liquido inflamable en el portal. Generó un denso humo negro que anegó el inmueble, de bajo y tres plantas. Otra familia de tres personas, una de ellas una mujer encamada, fue confinada en su vivienda para no inhalar humo.

El equipo de extinción sospecha que se trata de un posible ataque de aporofobia porque las personas afectadas tenían escasos recursos y estaban en una situación de vulnerabilidad. Otras fuentes lo atribuyen a un ajuste de cuentas contra los ocupantes de un supuesto narcopiso en la planta baja del edificio siniestrado. Ssospechan que el ataque iba dirigido a esa vivienda, en la cual la Policía Nacional desarticuló un narcopiso durante una redada antidrogas realizada en la primera quincena de septiembre.

El incendio fue a la medianoche del domingo al lunes en el número 5 del edificio situado en la Travesía Fornos, en el barrio de Ribadavia, cerca de la Plaza de España y la calle Pizarro. Tras oír la alarma del fuego, los vecinos de las viviendas cercanas colaboraron entre todos y salieron con cubos para extinguir las llamas para evitar que el fuego se propagase a los inmuebles colindantes. Afirman que a esa hora de la noche estaban todos despiertos y pudieron actuar, pero que si hubiese sido a las cuatro de la madrugada no saben qué habría pasado. Algunos recordaron la tragedia de Alfonso X El Sabio, donde murió una familia de allegados suyos.

El fuego, avivado probablemente por un líquido inflamable, quemó unos muebles apilados y generó una densa nube de humo que anegó el hueco de las escaleras. Los bomberos han descartado un incendio de un cuadro de luz o un enganche ilegal y, oficialmente, las causas del incendio son desconocidas.

Varios vecinos dicen que oyeron un ruido de cristales. Luego, alguien vertió un líquido por debajo del portal y oyeron una explosión que dañó la entrada del bajo. Unos vecinos aseguran que vieron a un chico actuar pero no lograron atraparlo.

La Policía Local colaboró en ayudar a los bomberos a acceder por las calles estrechas de la zona. Al llegar, hallaron el portal de aluminio abiertos de par en par.

La familia evacuada consta de dos hombres y una mujer, todos de mediana edad, y la confinada, de dos mujeres y un hombre.