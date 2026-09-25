Así son los nuevos barrios de viviendas que se construyen en Vigo y A Coruña
REDACCIÓN / LA VOZ
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En la ciudad olívica la Xunta tiene en marcha 927 de las 1.600 viviendas previstas en Navia, mientras que en San Pedro de Visma, en A Coruña, se proyectan construir otras 3.60026 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Xunta, a través de la Consellería de Vivenda, intenta paliar la escasez de vivienda con dos grandes promociones urbanísticas en los barrios de Navia, en Vigo, y en Visma, en A Coruña. En total