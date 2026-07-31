Un ciclista recibirá 68.000 euros por resbalar con resina y caer en el carril bici de Vigo

j. r. VIGO / LA VOZ

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CELE RODRIGUEZ

El accidente le provocó una rotura de la cadera que le obligó a ponerse una prótesis; el TSXG condena al Concello y a la concesionaria de los jardines

31 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó una sentencia que reparte la responsabilidad a partes iguales entre el Concello de Vigo y la empresa Althenia, anterior concesionaria del mantenimiento de parques y jardines,

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