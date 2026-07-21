El acceso a la vivienda condiciona al alumnado al elegir entre los tres campus de la UVigo

Uxía Carrera Fernández
U. CARRERA OURENSE / LA VOZ

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Residencia universitaria As Burgas en Ourense
Residencia universitaria As Burgas en Ourense Santi M. Amil

El Consello Social de la Universidad presentó los resultados de una encuesta entre 700 alumnos, de los que un tercio echan en falta ayuda institucional para buscar alojamiento

22 jul 2026 . Actualizado a las 20:57 h.

Decidir en qué universidad estudiar también está condicionado por el acceso a la vivienda. Esa es la principal conclusión que saca el Consello Social de la Universidad de Vigo del estudio O aloxamento universitario na

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