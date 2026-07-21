El acceso a la vivienda condiciona al alumnado al elegir entre los tres campus de la UVigo
OURENSE / LA VOZ
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El Consello Social de la Universidad presentó los resultados de una encuesta entre 700 alumnos, de los que un tercio echan en falta ayuda institucional para buscar alojamiento22 jul 2026 . Actualizado a las 20:57 h.
Decidir en qué universidad estudiar también está condicionado por el acceso a la vivienda. Esa es la principal conclusión que saca el Consello Social de la Universidad de Vigo del estudio O aloxamento universitario na