Agentes de la Policía Nacional de Vigo salvan la vida de un menor de tres años en el barrio de Lavadores

Agentes de la Policía Nacional de Vigo-Redondela protagonizaron una intervención crítica que permitió salvar la vida de un niño de tres años en el barrio vigués de Lavadores. Los hechos se desencadenaron cuando la sala CIMACC 091 recibió una llamada desesperada de una mujer solicitando una ambulancia urgente, ya que, según sus propias palabras, «estaba perdiendo a su hijo». La madre relató que el pequeño se había desvanecido, golpeándose en la cabeza, y se encontraba inconsciente y con graves dificultades para respirar.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Comisaría de Vigo - Redondela que prestaba servicio en las inmediaciones acudió de inmediato al lugar de los hechos. A su llegada, los agentes constataron que el niño presentaba cianosis y una respiración muy débil. Mientras la ambulancia medicalizada se dirigía al domicilio, los policías vigilaban las constantes vitales del menor, momento en el cual observaron que dejaba de respirar. Ante la extrema gravedad de la situación, los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), gracias a las cuales lograron que el niño vomitara, rompiera a llorar y volviera a respirar. Poco después, los sanitarios llegaron al lugar y procedieron a su estabilización.

Los agentes acudieron al hospital con regalos para el pequeño

Debido a la urgencia médica y a la elevada densidad del tráfico en ese momento, el personal de la ambulancia solicitó ayuda policial para asegurar un traslado sin demoras al centro médico. Mediante la sala CIMACC 091, los agentes coordinaron diversos cortes de tráfico que fueron ejecutados por distintos indicativos del GAC. Esta canalización de la circulación fue determinante para asegurar la llegada rápida del menor al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde ya se recuperó favorablemente según la información proporcionada por la propia familia.

Tras salir a la luz este servicio de dos agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Vigo que salvaron la vida a un niño inconsciente, los sindicatos policiales SUP y CEP que representan a la mayoría del colectivo policial en Galicia, solicitan formalmente el ingreso en la Orden al Mérito Policial de estos, así como solicitan al Subdelegado del Gobierno que estos dos policías sean propuestos para ingreso en la Orden Civil. Desde CEP y SUP remarcan el orgullo de todo el colectivo policial tras el buen hacer, la profesionalidad y sangre fría de estos dos policías, que con una actuación heroica salvaron la vida de un niño.