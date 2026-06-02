Detienen en Vigo a un cómplice de una ciberestafa de 94.000 euros a una mujer de 69 años que creyó que su hija estaba en apuros

Imagen de archivo de un usuario de la red de mensajería Dado Ruvic | REUTERS

La Policía Nacional ha detenido en Vigo a un presunto cómplice de una ciberestafa de 94.018 euros en Valladolid. La perjudicada es una mujer de 69 años que recibió un mensaje de WhatsApp que le hizo creer que su hija estaba en apuros y le instó a enviarle dinero en varias tandas. En total, hay cinco detenidos. La operación fue llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional del Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid. Han identificado a 11 personas, de las cuales cinco han sido detenidas en las ciudades de Valladolid, Vigo, Alicante, Lloret de Mar y Parla.

La estafa se conoce como «hija en apuros». El 16 de abril del 2025, una mujer de 69 años acudió a la comisaría de Valladolid. Al parecer, personas desconocidas se habían hecho pasar por su hija y contactaron mediante WhatsApp con ella. En las conversaciones que mantuvieron con la mujer, fingiendo ser su hija, le dijeron que requerían unas transferencias de dinero inmediatas para solventar un problema económico urgente y que lo hacían desde un nuevo número de teléfono, puesto que el habitual tenía una avería.

La víctima creyó toda la historia y realizó varias transferencias a las cuentas que indicaron los delincuentes, poniendo como beneficiaria y destinataria los datos de su hija. En concreto fueron cinco transferencias, tres de ellas por importe de 9.897 euros cada una, una cuarta por 34.327 y la última por valor de 30.000. El importe total de dinero estafado alcanzó la cuantía de 94.018 euros

Resultó todo un engaño, y la policía localizó a numerosos colaboradores o mulas que recepcionaron el dinero en sus respectivas cuentas bancarias y lo transfirieron al extranjero para borrar su rastro. Son cooperadores necesarios del cerebro de la trama. Un implicado de Valladolid hacía muchos movimientos para generar confusión y quedó libre con cargos.