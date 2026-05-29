La UE fija un horizonte para el cambio de ancho de vía en la línea Lisboa-Madrid, pero no en Oporto-Vigo

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Estación de Campanhã, en Oporto
Estación de Campanhã, en Oporto brais suárez

Bruselas tomó una decisión de ejecución para que en el 2034 la línea entre capitales se explote en la medida internacional, mientras que para la del norte no hay plazo

29 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Una de las coartadas del Gobierno de España para no actuar sobre la red interna gallega de alta velocidad para que migre del ancho internacional al ibérico es que ese trazado está condicionado por las

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