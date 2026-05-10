La sociedad civil pide cohesión metropolitana en A Coruña y en Vigo

Alberto Mahía / Luis Carlos Llera A CORUÑA / VIGO / LA VOZ

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Pasajeros en un bus metropolitano de A Coruña.
Pasajeros en un bus metropolitano de A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

Empresarios, asociaciones y entidades vecinales reclaman una mayor vertebración entre concellos y mejores infraestructuras en ambas áreas urbanas

11 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las áreas de A Coruña y Vigo comparten, según exponen empresarios, asociaciones y entidades vecinales, la necesidad de aprovechar las potencialidades que ofrecen los dos principales motores económicos de Galicia. Reclaman una mayor vertebración entre

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