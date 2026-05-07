El fantasma del narco que quiso reinar en Vigo se pierde en Dubái o Marruecos
VIGO / LA VOZ
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Damián Rodríguez huyó en el 2023 para esquivar su arresto por un alijo que se juzga desde hoy; también se ubicó en Sudamérica y su Málaga natal08 may 2026 . Actualizado a las 16:21 h.
Damián Rodríguez Utrera no acompañará al resto de los acusados en el inicio del juicio señalado para hoy viernes porque permanece fugado desde el mismo día en que fueron esposados el resto de los procesados.#