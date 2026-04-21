El sector turistico local se viste de gala: «A cualquier ciudad de España le gustaría ser Vigo»

Abel Caballero presidió el evento M.Moralejo

Vigo se vistió de gala para celebrar su primera noche dedicada al turismo, una cita que el Concello convierte en escaparate del sector y en ejercicio de afirmación colectiva sobre el papel que la ciudad ha alcanzado en el mapa turístico gallego. El Auditorio Mar de Vigo acogió un acto con actuaciones musicales, proyecciones y entrega de premios, en una puesta en escena dinámica con música en directo y bloques de espectáculo con el reconocimiento a empresas y entidades. La velada finalizo con la actuación final de Eladio y los Seres Queridos y la foto de familia de los galardonados.

El alcalde, Abel Caballero, aprovechó su intervención para destacar el crecimiento turístico de la ciudad. «A cualquier ciudad de España le gustaría ser Vigo», afirmó antes de situar el origen de ese impulso en la apuesta por el alumbrado navideño. «Descubrimos que la Navidad era un valor en muchos países y apostamos por ella. Allá por el año 2019, el alcalde de Madrid se atrevió a echarnos un pulso y perdió. Fuimos capaces de lanzar un proyecto extraordinario y lo hicimos solos, sin ayuda de nadie», señaló.

El regidor vincula ese modelo a otros elementos de la oferta local. «Te asomas a Castrelos y escuchas a grandes artistas. Los conciertos son únicos en el mundo porque traen a figuras de primer nivel de forma gratuita. O el Marisquiño», añade.

Caballero insistió en que se trata de «un éxito colectivo» y defendió la necesidad de mejorar las conexiones para sostener el crecimiento. «Hay que poner vuelos desde Vigo porque la gente quiere venir, pero si no hay conexiones no puede hacerlo. Quiero un vuelo con Londres», reclama. El alcalde enmarca la propia celebración del acto en esa estrategia. «Decidimos hacer esta gala porque Vigo tiene su propia marca turística. Somos un destino en cualquier momento del año», indica, antes de cerrar con un mensaje ambicioso: «No voy a parar hasta que el alcalde de Nueva York diga que Vigo es la mejor ciudad del mundo. Esto es economía, empleo, valor añadido, es nuestro orgullo».

El Hotel NH Collection Vigo recibió el premio a la excelencia hotelera; Maruja Limón es distinguido como mejor propuesta gastronómica; y la taberna A Mina es reconocida por su trayectoria y tradición. El colectivo de taxistas de Vigo obtiene el galardón a la iniciativa social por facilitar visitas a las luces de Navidad de los mayores, mientras que O Marisquiño es premiado por su proyección pública internacional.

En el apartado ambiental, Vegalsa-Eroski es reconocida por su labor en los montes de Vigo; el Barco de Nadal, de Naviera Mar de Ons, se lleva el premio a la mejor experiencia de ocio temático; el centro comercial Vialia es distinguido por su colaboración empresarial; y L’Oreal París recibe el reconocimiento a la marca del año por su campaña vinculada a la ciudad.

Sobre el escenario también hay espacio para la música y el entretenimiento. Las intervenciones de Pepe y Lucas marcan distintos momentos del acto junto a los vídeos proyectados sobre la presencia de Vigo en ferias internacionales y el testimonio de operadores turísticos locales.