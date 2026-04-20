La ausencia de cuatro maquinistas obliga a Renfe a realizar en bus el trayecto entre A Coruña y Vigo

Viajeros en la estación de tren de A Coruña se disponen a subir a los autobuses puestos a disposición de Renfe E. V. P.

A primera hora de esta mañana, los usuarios de media distancia en Vigo han tenido que sustituir los vagones por los autobuses para trasladarse a sus lugares de trabajo o estudio. Renfe se ha visto obligada a suprimir nueve servicios ferroviarios en el eje atlántico gallego previstos para este lunes 20 de abril, debido a la ausencia simultánea de cuatro maquinistas con base en Vigo, lo que ha impedido ejecutar los turnos programados para una jornada en la que suele haber una alta afluencia de usuarios.

Dos autobuses trasladaron a pasajeros a Santiago, otro a Vilagarcía y un cuarto a Pontevedra y Vigo. El trayecto del tren de las 8.00 entre A Coruña y Vigo se hizo también por carretera y hubo en torno a 200 afectados, la mayoría con destino a Santiago. El bus directo a Pontevedra y Vigo partió con una treintena de pasajeros y el de Vilagarcía con una quincena. Al ser viajes directos, se recortará el tiempo habitual de transporte en autobús. El bus directo desde la estación de tren de A Coruña a la terminal de Pontevedra llegó a las 9.25 horas, con un retraso de diez minutos sobre el horario ferroviario de Renfe. Recogió a una quincena de pasajeros con destino a Vigo. Coincidió con otro bus fletado por Renfe que venía en sentido contrario y descargó a pasajeros en Pontevedra. El bus a Vigo llegó á 9.50 horas a la estación de bus de Vialia, con 20 minutos de retraso respecto al tren.

Los servicios afectados son los siguientes: los trenes que salen de Vigo hacia A Coruña a las 5.08 horas, 8 de la mañana y 10.35, así como el que parte de la ciudad olívica a las 17.16 horas con destino Santiago. También se suspenden los que tienen su salida programada desde A Coruña a Vigo a las 8.00 horas, 10.35 y a las 14.05. Además de estas frecuencias entre las dos principales ciudades gallegas, también están afectados el servicio de las 19.10 horas entre Santiago y Vilagarcía y el que cubre este trayecto en sentido contrario a las 20.35.

«Renfe lamenta las molestias ocasionadas y reafirma su compromiso con la prestación del servicio público ferroviario, trabajando para recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible en este contexto de dificultad para la operación de los servicios», explicó la empresa, que no aclaró si esta situación se debe a un conflicto laboral encubierto con los maquinistas.

Este viernes pasado, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, visitó Galicia para anunciar la programación de nuevos servicios ferroviarios para aumentar el número de plazas en el eje atlántico, el trayecto con más demanda en Galicia. La visita se desarrolló en clave interna, sin actos públicos. Fuentes no oficiales aseguraron que el problema podría estar relacionado con varios expedientes disciplinarios abiertos en los últimos días a profesionales de la empresa pública.