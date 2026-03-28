Tres formas de entender la Universidade de Vigo

De izquierda a derecha, Carmen García, Jacobo Porteiro y Belén Rubio, candidatos al rectorado de la Universidade de Vigo.

La Universidade de Vigo afronta las elecciones al rectorado en un momento relevante para su futuro con tres candidaturas que reflejan trayectorias sólidas dentro de la propia institución y distintas formas de entender su evolución. Carmen García Mateo, Belén Rubio y Jacobo Porteiro comparten una amplia experiencia docente, investigadora y de gestión, pero plantean enfoques diferenciados ante los principales retos: la renovación generacional, la modernización de estructuras, el papel de la universidad en la sociedad y el equilibrio entre sus campus. La votación, prevista para el 6 de mayo, decidirá qué modelo de universidad se impone en esta nueva etapa. Están llamados a las urnas 21.226 miembros de la comunidad universitaria de los campus de Vigo, Ourense y Pontevedra. Las tres candidaturas dibujan un escenario en el que la Universidade de Vigo deberá elegir entre reforzar la cohesión institucional, consolidar una línea continuista centrada en la investigación o apostar por una transformación profunda de su organización interna.

h2040

Belén Rubio. Nacida en Lugo en 1964, representa una candidatura que, sin renunciar a introducir cambios, se percibe como continuista respecto al actual equipo de gobierno. Catedrática de Geología Marina y actual vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación, acumula más de treinta años de experiencia en la Universidade de Vigo, donde desarrolla su labor desde 1991. Antes de su actual etapa como vicerrectora, fue decana de la Facultad de Ciencias del Mar y secretaria de departamento durante más de doce años.

Su trayectoria investigadora está muy vinculada al estudio de los fondos marinos y los procesos ambientales, con participación en numerosos proyectos y campañas oceanográficas. Su propuesta gira en torno a consolidar una universidad abierta, dinámica y conectada con la sociedad, con un fuerte peso de la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento. Defiende una gestión basada en el diálogo y en la construcción colectiva, subrayando que la universidad no se construye desde una sola persona, sino desde el trabajo conjunto de toda la comunidad.

Su proyecto, vinculado a la plataforma H2040, plantea además una visión a largo plazo, con la idea de construir una universidad que trascienda los ciclos electorales y se proyecte hacia el futuro con estabilidad. Entre sus prioridades está seguir mejorando los procedimientos internos a través del análisis y la revisión, así como reforzar el papel del talento propio. En el plano personal, mantiene una relación estrecha con el mar, también desde el compromiso con la sostenibilidad ambiental, y se define como una persona reflexiva.

nós universidade

Carmen García Mateo. Es la candidata con una trayectoria más larga dentro de la institución académica. Catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones, lleva vinculada a la Universidade de Vigo desde finales de los años 80 y acumula más de 35 años de carrera académica. Ingeniera y doctora por la Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado su trabajo docente e investigador en el ámbito de las tecnologías del habla y ha ocupado responsabilidades relevantes, como el vicerrectorado de Titulaciones. Nacida en 1963 en Vigo, pertenece a una generación pionera en la implantación de las ingenierías de telecomunicación en Galicia. Su candidatura se articula en torno a la idea de dar un rumbo claro a la universidad, superando lo que considera una cierta dispersión para construir un proyecto común, más cohesionado y con mayor capacidad de influencia. Defiende una institución equilibrada entre campus, con mayor autonomía para cada uno de ellos pero dentro de una visión conjunta que evite desigualdades.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de reforzar el papel de Pontevedra y Ourense, así como en dotar a la universidad de más peso en el contexto gallego. Entre sus propuestas destaca también el impulso a una Facultad de Medicina en Vigo, acompañada de programas de doctorado, y la mejora de infraestructuras, incluyendo la histórica demanda de una residencia en Pontevedra. Su apuesta por el liderazgo femenino es otro rasgo distintivo de su candidatura, visible en la propuesta de situar a tres mujeres al frente de los campus. En el plano más personal, muestra interés por la divulgación científica y el papel de la mujer en la tecnología.

consenso

Jacobo Porteiro. Se presenta como el candidato que encarna una propuesta más orientada al cambio organizativo y a la modernización de la universidad. Catedrático de Ingeniería Mecánica, nacido en Vigo en 1976, combina una trayectoria investigadora centrada en la energía y la sostenibilidad con experiencia en gestión universitaria. Su candidatura, bajo el nombre de Consenso, pone el acento en la necesidad de transformar el funcionamiento interno de la institución, reduciendo la burocracia y aprovechando las herramientas digitales y la inteligencia artificial para hacer más eficientes los procesos.

Defiende una universidad más moderna, abierta y preparada para el futuro, pero también más humana, en la que el bienestar, la salud mental y el reconocimiento del trabajo tengan un papel central. Entre sus propuestas figura la planificación de la renovación generacional del personal, la mejora de las condiciones laborales y la creación de mecanismos de transparencia que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos mediante indicadores públicos. Porteiro destaca además por un estilo comunicativo más directo y adaptado a los nuevos canales, con un uso activo de redes sociales y plataformas digitales para difundir su proyecto. En lo personal, recalca su interés en la innovación tecnológica y la eficiencia, aspectos que traslada a su visión de la universidad.