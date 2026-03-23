El juzgado de Vigo amplía la investigación del saltamontes con nuevas declaraciones
VIGO / LA VOZ
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Están citados como testigos un suboficial del cuerpo de bomberos, dos ingenieros municipales que supervisan atracciones de feria y dos agentes de la Policía Local23 mar 2026 . Actualizado a las 10:28 h.
El Tribunal de Instancia número 3 de Vigo dictó una providencia el pasado miércoles para suspender las declaraciones previstas para la próxima semana en el marco de la investigación iniciada por la muerte de un