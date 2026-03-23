El juzgado de Vigo amplía la investigación del saltamontes con nuevas declaraciones

Javier Romero Doniz
J. ROMERO VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD · Exclusivo suscriptores

Un policía investiga la atracción de El Saltamontes, en Matamá
Un policía investiga la atracción de El Saltamontes, en Matamá Oscar Vázquez

Están citados como testigos un suboficial del cuerpo de bomberos, dos ingenieros municipales que supervisan atracciones de feria y dos agentes de la Policía Local

23 mar 2026 . Actualizado a las 10:28 h.

El Tribunal de Instancia número 3 de Vigo dictó una providencia el pasado miércoles para suspender las declaraciones previstas para la próxima semana en el marco de la investigación iniciada por la muerte de un

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete