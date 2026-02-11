Seis trenes suprimidos antes del mediodía en Vigo por la huelga ferroviaria

Taquillas de la estación de Vialia cerradas por la huelga CGT

La tercera jornada de huelga del sector ferroviario deja ya antes del mediodía la cancelación de seis frecuencias de trenes en el eje atlántico. Pese al acuerdo suscrito el lunes entre las centrales sindicales mayoritarias y el Ministerio de Transportes, el mantenimiento de la protesta por parte de la Confederación General del Trabajo y el Sindicato Ferroviario se cobra hoy incidencias desde las 5.34 horas al suspenderse la salida del tren de media distancia 09702 con salida de la estación de Urzaiz a esa hora y destino A Coruña. La misma suerte corrió el también ferrocarril de media distancia entre las dos ciudades gallegas de las 6.40 horas, el 09082. Dichas supresiones conllevaron la anulación de frecuencias de A Coruña a Vigo y a lo largo de todo el eje costero. La primera suspensión fue la de las 8.00 horas, lo mismo ocurrió con el de las 9.00, y se prevé que corra la misma suerte el de las 11.00 con salida en la estación herculina de San Cristóbal. También se da por anulado, según fuentes sindicales, el tren regional entre Vigo y A Coruña de las 15.15 horas, que sale temporalmente desde Urzaiz y no desde Guixar, por obras en la línea convencional.

Mientras no se descartan que a lo largo del día haya más suspensiones que afecten a las estaciones de tren de Vigo, los sindicatos que mantienen la protesta han forzado el cierre de las taquillas de venta de billetes y atención al público de Vialia y Guixar a primera hora de la mañana.

La CGT y el SF consideran «insuficiente» el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Transportes con los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y Semaf). Demandan a mayores mayores medidas de seguridad en las infraestructuras ferroviarias y un cambio estructural en el modelo de seguridad ferroviaria, con inversiones reales en diagnóstico y prevención sobre la red para evitar descarrilamientos e incidencias en la vía. También frenar la «externalización masiva» de servicios en Renfe y el ADIF y una subida salarial vinculada al IPC real para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Incidencias en Peinador

Las fuertes rachas de viento que están azotando las costas del sur de la provincia de Pontevedra, desencadenadas por la borrasca Nils, se están dejando notar en paralelo en el transporte aéreo de Vigo, un día más. El avión procedente de Barcelona de la compañía Vueling y que tenía previsto aterrizar en Peinador a las 9.20 horas ha acabado por hacerlo en Lavacolla tras intentarlo en una ocasión en la pista del sur de Galicia, demorar su toma de tierra con una navegación extra hasta Carballo y parte de la provincia de Lugo para acabar llegando a la pista compostelana, con lo que la salida hacia la Ciudad Condal no se efectuará desde Vigo tampoco.

Una jornada más, el transporte de ría entre Vigo y O Morrazo ha sido suspendido por orden de la Capitanía Marítima, ante el oleaje y el peligro de incidentes que podría causar en los usuarios la circulación de los barcos de transporte de pasajeros.