La autopista Vigo-Baiona estará cortada, por lo menos, una semana

XOAN CARLOS GIL

La autopista AG-57 que une Vigo con Baiona, permanecerá cortada en sentido a la villa real durante, al menos, una semana en el punto en el que se produjo el derrumbe de un talud a la altura de la parroquia gondomareña de Vincios. Fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Administración gallega señalan que tras un análisis del terreno realizado hoy por técnicos autonómicos se detectó que el problema que originó el derrumbe se encuentra en la parte alta del propio talud. La inestabilidad del terreno, por su altura y composición, obligará a avanzar poco a poco en la consolidación de la ladera reforzándola desde su parte inferior. El terreno que se cayó sobre el arcén de la autopista y que invadió mínimamente la calzada, estaba reforzado con una capa de cemento en varias zonas, lo que no fue suficiente para evitar su desploma tras las intensas lluvias caídas en las últimas semanas.

Los técnicos de la consellería estiman que el corte de los dos carriles afectados sentido hacia Baiona, y el consecuente desvío del tráfico por uno de los existentes hacia Vigo, se mantendrá por lo menos una semana, pues indica la Xunta que será necesario ocupar en la zona parte de la calzada para desplegar la maquinaria necesaria, además de garantizar la movilidad de los camiones y operarios que trabajarán en el refuerzo.

Un desprendimiento de tierras provoca el corte de un tramo de la autopista Vigo-Baiona C. P.

«Seguiremos informando dos avances e pedimos disculpas polas incomodidades que poidan producir aos ususarios da AG -57, pero o máis importante é garantir a seguridade na circulación», señala la consellería sobre el corte de la vía en el tramo de los 2,1 kilómetros afectados del punto kilométrico 17+600 al 15+500.