Pruebas de megafonía en la estación de Vigo: «Aprovechando que no hay nadie...»

Carlos Punzón

«Tren procedente de A Coruña con llegada a las 11.43 horas hará entrada en la vía...», se escucha por megafonía ante las puertas de la estación de tren de Vigo Guixar. Sin embargo, no es el anticipo de que el ferrocarril ya ha recuperado la normalidad tras más de cinco horas con el tráfico totalmente suspendido para todos las frecuencias y tipos de trenes con destino u origen en Vigo. «No, aún no se sabe nada. Era un compañero que está probando la megafonía aprovechando que no hay nadie en la estación», explica un comercial de Renfe solícito a explicar por qué hoy no hay ningún tren ni previsión de cuándo volverán a recorrer el sur de Galicia. Momentos antes, operarios del ADIF partieron desde las estaciones olívicas para analizar toda la vía, comprobar si el agua caída ha anegado algún tramo, y sobre todo, si las puntuales rachas de fuerte viento que se registran esta mañana ha derribado algún talud o árboles sobre el tendido y la catenaria.

«No está peor que estos días atrás, pero ahora hay mucho miedo en todas partes, y como hay alerta naranja quien más y quien menos prefiere pecar de precavido que luego tener que explicar por qué no hizo una cosa o la contraria», comenta el único taxista que queda a la puerta de la estación de Guixar, punto de partida y llegada de los trenes regionales, el que discurre junto al Miño hacia Ourense, el de Barcelona y los de Oporto. «Fuera de servicio. Fora de servizo. Out of service», avisan carteles tamaño folio pegados a prisa en las dos puertas de acceso a los andenes.

Nadie espera, los afectados por la suspensión no han acudido ya siquiera a la estación ubicada en el Areal vigués, donde además el Concello la ha sembrado de señales provisionales advirtiendo de la prohibición de aparcar a ambos lados «por riesgo de inundación». Ningún conductor ha hecho caso, pesa más la dificultad para encontrar sitio libre que la amenaza a la bomba de lluvia que se anuncia pero que ya no sorprende ni genera temor en la calle.

Fuera de Galicia sí semeja estar propiciando un retraimiento de los viajes hacia el sur de la comunidad. En la empresa de alquiler de turismos ubicada al pie mismo de la estación de Guixar se reconoce con resignación que la racha de temporales está propiciando un nivel de anulaciones de reservas superior a lo normal. «Enero fue bueno, pero febrero está resultando un desastre», comenta el encargado de la oficina que hace votos por el fin de la lluvia para que todos los negocios repunten. Las agencias de viajes también sufren la suspensión del servicio ferroviario. Sus trabajadores están dedicando la mañana a recolocar a viajeros que tenían trenes a Madrid, especialmente, para tomar en la capital de España vuelos fuera del país.

Los miles de viajeros habituales afectados llenan las redes sociales y las cuentas de plataformas de usuarios del tren de su frustración, de los problemas que les ha supuesto la medida para acceder a sus trabajos y estudios. Renfe explica: «Derivado de las condiciones meteorológicas adversas, existe riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos suspendidos» desde las 7 de la mañana. Inicialmente se comunicó la intención de activar servicios de autobuses alternativos entre las dos estaciones de Vigo y Santiago, con Ourense para la ruta del Miño y con Tui. Pero la operadora repensó su planificación y optó por no asumir ningún riesgo ni responsabilidad en los desplazamientos.