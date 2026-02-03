La concejala de Seguridad de Vigo declara como investigada por el accidente mortal del Saltamontes: «Seguiré colaborando para esclarecer los hechos»

La concejala de Fiestas, Patricia Rodríguez, acude a declarar como investigada en el accidente mortal del Saltamontes de Matamá, en Vigo M.Moralejo

La concejala de Seguridad del Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, ha llegado esta mañana a los juzgados acompañada de su abogado para declarar como investigada en el accidente mortal del Saltamontes en las fiestas de Matamá el 3 de agosto del 2024. La edila declarará ante la jueza de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo. También han sido citados como investigados el jefe del Área de Seguridad y Movilidad, Antonio Vivero, así como el perito que realizó la inspección o revisión anual de la atracción, Antonio López Álvarez.

La concejala solo declaró a preguntas del fiscal y la jueza. A la salida de su declaración, indicó que « desde el principio presté toda mi colaboración personal para esclarecer los hechos y aportar las oportunas aclaraciones». Insistió en que «seguiremos colaborando». A la pregunta de por qué el Concello no precintó la atracción si carecía de licencia, indicó que «hemos contestado a todos los requerimientos» y que respeta al tribunal.

El abogado que representa a la familia y novia del difunto, Francisco Sende, anunció que va a citar al jefe de la Policía Local de Vigo para aclarar por qué no precintaron la atracción no autorizada. La razón, según dijo, es que concejala explicó a la jueza que su departamento comunicó la falta de papeles a la Policía Local y los agentes deberían haber actuado pero no lo hicieron. Según la acusación particular, tras declarar la concejala y el jefe del área de Seguridad «sigue sin saberse porque no se actuó con la atracción».

El dueño de la atracción de el Saltamontes, Gerardo Miguel M.D.S., ha sido citado también para declarar en calidad de investigado. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo ha dictado una providencia en la que, a la vista de las actuaciones, comunica al feriante que deberá comparecer el 29 de abril a declarar, aunque no se descarta que la fecha pueda modificarse por cuestiones de agenda.

En el accidente falleció un usuario, Iván Castaño, que iba acompañado en la carlinga de su novia, la cual sobrevivió. Un brazo se rompió y ambos pasajeros salieron despedidos contra una barra de protección de la atracción. En aquel momento, actuaba en un concierto Kiko Rivera y la Comisión de Fiestas de Matamá suspendió todas las actuaciones. Luego estalló la polémica porque, al parecer, la máquina no tenía los papeles en regla para funcionar ese fin de semana en la fiesta pero nadie la precintó.

La concejala, primera por la derecha, al salir de declarar como investigada en los juzgados de Vigo M.Moralejo

Otros sucesos

La atracción ferial de El Saltamontes registró otros dos accidentes en las fiestas de barrio de Vigo, una en Coia en el 2018, en el que resultaron lesionados una mujer y el hijo de su novio, y otra en Balaídos, en el 2017, que se saldó con tres heridos.

Uno de los casos del accidente del Saltamontes fue en las verbenas de Coia, en la noche del 3 de julio del 2018. Resultaron heridos una mujer de 35 años y su hijastro de 7 años, posiblemente debido a una avería en el sistema eléctrico de la atracción. La viajera se fracturó una pierna. Explicó que se abrió la valla de seguridad de la carlinga y fueron arrastrados hacia el vacío aunque se pudieron agarrar. Ella se golpeó una pierna contra el suelo varias veces mientras la noria seguía subiendo y bajando tres veces hasta que se apagó completamente. El menor también fue hospitalizado.