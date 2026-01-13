Investigan a un empresario de Vigo que explotaba en sus fruterías a trabajadoras captadas en aplicaciones de citas

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional en Vigo M.MORALEJO

La Policía Nacional de Vigo investiga a un empresario de la ciudad olívica y a varios allegados por explotar laboralmente en sus fruterías a tres trabajadoras de Sudamérica a las que captaba en anuncios de aplicaciones de citas en una variación de las estafas de amor. Las mujeres, sin papeles, aceptaban viajar a España a cambio de alojamiento y trabajo con la persona contactada, que les prometía además una relación sentimental. También había un cuarto perjudicado, un hombre.

Al llegar al nuevo país, sin tener papeles ni contrato, descubrieron las condiciones: tenían que dormir en una infravivienda dentro de un almacén, trabajar en fruterías o tiendas de alimentación desde las cuatro y media de la madrugada hasta las nueve de la noche, más de 16 horas diarias, y cobrar 600 euros. Una cantidad que no siempre percibían.

A pesar de que el investigado era quien dirigía los negocios, ninguno de los locales estaban a su nombre, si no que usaban a familiares directos como su exmujer y su hijo. Ambos están siendo también investigados por su presunta participación en los hechos.

La red de locales ya había sido inspeccionada por agentes de Trabajo y habían detectado la presencia de empleados irregulares sin contrato ni permiso. Algunos vivían en el almacén en condiciones insalubres y, además, tenían que pagar alquiler al jefe. La Policía Nacional considera desmantelada la red.

Es una versión laboral del método del latin lover que usan algunos grupos de trata de personas para captar a mujeres y explotarlas en clubes.