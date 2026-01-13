Decomisan 200 kilos de cocaína en Vigo y detienen a cinco extranjeros por extraerlos del puerto

En origen. No toda la cocaína decomisada por su relación con el puerto de Vigo se requisó en la ciudad o en la comunidad. Hubo casos en los que la droga se requisó en el puerto de origen, como 2.386 kilos (imagen) que se requisaron en Cartagena de Indias tras ubicarlos, aunque su destino era Vigo. Las autoridades colombianos no dejaron que zarpara y lo notificaron a las españolas.

El 2026 ha comenzado en el puerto de Vigo de la misma manera que empezó el 2025; con una aprehensión de cocaína. Si hace un año la cantidad ascendió a 1.250 kilos, en esta ocasión se quedó en 200. El decomiso tuvo lugar este lunes en el marco de una inspección rutinaria realizada en la zona portuaria. Los funcionarios localizaron la droga enviada desde Sudamérica y lograron detener a cinco personas, tres de ellos de origen albanés. La aprehensión se realizó en el marco de una investigación conjunta de la Policía Nacional —a través de sus unidades Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) en Galicia y de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) en Vigo— y del Servicio de Vigilancia Aduanera en coordinación con la Fiscalía Antidroga en Pontevedra y el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo.

Fortaleza-Vigo: la ruta semanal con más riesgo de importar cocaína por el puerto de Vigo JAVIER ROMERO

Las pesquisas se remontan en el tiempo. Los agentes esperaban el alijo desde hace unos días porque tenían la información necesaria para saber el barco y el contenedor que ocultaba la droga, que de haber llegado al mercado negro tendría un valor aproximado de tres millones de euros. La presencia de albaneses trabajando en Galicia no es nueva. Ya sea por sus costas o puertos. El alijo de 1.250 kilos requisado hace un año en Vigo tenía entre sus promotores a belgas con doble nacionalidad albanesa. También hace un año, pero en Vilanova de Arousa, se arrestó a cuatro ciudadanos de Albania tras recorrer 1.800 millas náuticas para recoger 1.100 kilos de cocaína de un barco nodriza.

Seguridad Nacional

La llegada de cocaína al puerto de Vigo tampoco sorprende a nadie en la lucha contra el narco en la comunidad. Este puerto de Vigo es el cuarto de España que más polvo blanco procesado recibe en España. El Informe de Seguridad Nacional del 2024 oficializó por primera vez que Guixar está en el top nacional, que implica situarlo en la élite europea. «El tráfico de drogas, y particularmente de cocaína, se mantiene como una de las mayores amenazas para la salud y seguridad de los ciudadanos, así como para la integridad de las instituciones públicas y privadas», detalla el informe antes de sentenciar: «La tendencia alcista iniciada en 2020 en las incautaciones de cocaína en España, con la vía marítima a través de contenedores como principal forma de entrada, parece estabilizarse en el año 2024, siendo los puertos de Barcelona, Valencia, Algeciras y Vigo los de mayor afectación por este fenómeno».