El abogado de los hijos no reconocidos de famosos tiene once pleitos en Galicia: «En la escuela tenían que mentir y ahora buscan reparar su dignidad»

E. V. Pita / A. S. Zapata REDACCIÓN / LA VOZ

El abogado andaluz, Fernando Osuna.
El abogado andaluz, Fernando Osuna.

Fernando Osuna insiste en que las muestras de ADN tomadas en la vía pública son válidas

08 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El abogado Fernando Osuna está especializado en defender a supuestos hijos naturales y extramatrimoniales y ha reclamado la paternidad a personajes famosos como Julio Iglesias, El Cordobés, Samuel E'Too, Carlos Baute, Paco Gento, o aristócratas

