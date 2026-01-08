El abogado de los hijos no reconocidos de famosos tiene once pleitos en Galicia: «En la escuela tenían que mentir y ahora buscan reparar su dignidad»
REDACCIÓN / LA VOZ
Fernando Osuna insiste en que las muestras de ADN tomadas en la vía pública son válidas
08 ene 2026
El abogado Fernando Osuna está especializado en defender a supuestos hijos naturales y extramatrimoniales y ha reclamado la paternidad a personajes famosos como Julio Iglesias, El Cordobés, Samuel E'Too, Carlos Baute, Paco Gento, o aristócratas