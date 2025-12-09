Galicia registró un 53 % de ocupación hotelera durante el puente de la Constitución

Los turistas disfrutando de las luces navideñas de Vigo. CELE RODRIGUEZ

La distribución del calendario permitió que el puente de la Constitución brindase varios días de descanso para los más afortunados. A pesar del mal tiempo, Galicia registró un 53 % de ocupación hotelera de media durante las jornadas festivas, aumentando un 2 % respecto al año pasado por estas mismas fechas. Según los datos ofrecidos por el Clúster de Turismo de Galicia, las localidades de A Coruña y Vigo, la zona de O Salnés y las casas de turismo rural fueron los destinos más demandados por los viajeros, registrando en torno al 70-80 % de alojamientos durante las jornadas festivas. El presidente del clúster, Cesáreo Pardal, valoró las cifras como positivas y destacó que cumplen con las previsiones que se tenían para esta festividad. Además, confirmó que la estancia media en la comunidad fue de 3,6 noches.

Las luces de navidad de Vigo están siendo un reclamo turístico, ya que, según informó la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur), los hoteles del centro registraron prácticamente una ocupación completa durante las noches del pasado sábado y domingo. Además, también explicaron que la alta demanda en la ciudad olívica provocó que diversos grupos turísticos se fueran derivados a Sanxenxo y Pontevedra, «generando un efecto positivo también en otras zonas de la provincia. De hecho, algunos hoteles decidieron abrir expresamente para alojar grupos entre el viernes y el domingo, dada la oportunidad que ofrecía este pico de actividad». Desde el hotel Boutique Vigo corroboraron estos buenos datos y, sobre las cancelaciones a causa de malas condiciones meteorológicas, afirmaron que hubo alguna, pero no les afectó demasiado porque, al no disponer de muchas habitaciones, «al final se llena rápido».

Los buenos datos de ocupación se mantienen a pesar de la subida de un 4 % en los precios para hospedarse. De cara a las fechas navideñas, desde el clúster prevén también buenas cifras: «En esta etapa cierran muchos negocios, pero en algunas zonas, los que estén abiertos, van a tener una ocupación importante, entre el 80 y el 90 %. El clima no es un factor que eche para atrás a la gente, hay turistas que saben que por esta etapa en Galicia puede haber rayos y truenos. Hay quien viene buscando precisamente este factor», afirmó Pardal.

Malestar en Santiago

La capital gallega registró unas cifras inferiores durante el pasado puente respecto a otras urbes. Por ejemplo, en el hotel Santiago Apóstol tuvieron un 8 % de ocupación el viernes, un 84 % el sábado, un 37 % el domingo y un 11 % el lunes. En su caso, no tienen grandes expectativas para las fechas señaladas, con un nivel de reserva del 11 % para el 24 y del 7 % para el 25. Paralelamente, esperan un 27 % para la noche de fin de año, cifra influenciada por no organizar ningún acto ni cena especial. Pardal detalló que en la ciudad compostelana hay mucha preocupación en el sector por la cancelación de vuelos y la suspensión de asientos. «Hay mucha tensión en el ambiente. La política aeroportuaria que tenemos es nefasta, se están desviando los vuelos internacionales a Oporto y el problema es que no hay visos de solución», concluyó.