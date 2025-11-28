Sanidade mete presión a la USC ante un posible rechazo del acuerdo de Medicina: «Será o elemento tractor da fragmentación»

Antonio Gómez Caamaño KIKO DELGADO

El consejo de gobierno de la Universidade de Santiago se reúne hoy para debatir el acuerdo de descentralización del grado de Medicina, que contempla compartir con las universidades de Vigo y A Coruña la docencia teórica y práctica de todo el segundo ciclo. Lo hace bajo la sombra del rechazo de la Facultad de Medicina al acuerdo, aprobado esta semana por la junta de facultad, que no es vinculante pero sí significativo. Este viernes por la mañana, pocas momentos antes de que el gobierno de la USC vote, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha advertido que un posible rechazo puede convertirse «no principal elemento tractor para que a fragmentación [de la docencia de Medicina] se produza».

En un acto en Vigo, Caamaño ha dejado claro que la Xunta apuesta por la descentralización y que lo ha hecho desde el principio. En primavera, la Universidad de A Coruña anunció que pediría implantar la carrera de Medicina porque Santiago se negaba a profundizar en la descentralización. Se creó entonces un grupo de trabajo con los rectores, profesionales del Sergas y la propia Facultad de Medicina, al que se le pidió un plan para descentralizar todo el segundo ciclo de Medicina. Después de meses de fuerte presión e incluso desavenencias internas importantes en el seno del grupo, el acuerdo se firmó el día 17 de noviembre, con un calendario claro y, sobre todo, con un reconocimiento por escrito trascendente: mientras el acuerdo se desarrollase, Vigo y A Coruña se comprometían a no pedir la carrera. Los tres rectores defendieron este acuerdo, aunque no colmaba las aspiraciones de ninguno.

Pero ese acuerdo tiene que ser ratificado formalmente por las tres universidades en sus consejos de gobierno y toda la presión está puesta en Santiago, después de que la facultad que será responsable de llevarlo a cabo, se pronunciase en contra. Las cinco candidatas al rectorado en las inminentes elecciones compostelanas se han pronunciado contra el acuerdo. «Sería triste que un intento de evitar a fragmentación da docencia de Medicina ao final sexa o principal elemento tractor para que a fragmentación se produza», ha advertido Caamaño. El conselleiro no ha querido ir más lejos. Aunque sí ha soltado otra advertencia: «Ábrese calquera tipo de escenario».

El «no» de la facultad condiciona la aprobación del acuerdo de Medicina por parte de la USC Elisa Álvarez

Toda la presión queda puesta sobre el consejo de gobierno universitario que preside Antonio López, rector que afronta sus últimas semanas en el cargo. El acuerdo ya ha sido aprobado por el consejo de gobierno de la UDC y la UVigo, que debatía fechas, finalmente ha decidido dejarlo para el lunes, cuando Santiago ya haya tomado una decisión. El documento prevé que en el curso 2026-2027 se lleve a los hospitales de Vigo y A Coruña la docencia práctica del quinto curso; el siguiente, también la teórica; y en el año académico 2028-2029 quede por fin descentralizado todo cuarto, quinto y sexto (ya lo está). Los rectores han firmado que durante este tiempo no pedirán la carrera de Medicina, aunque se pueden descolgar si el acuerdo no se cumple. Mientras, tanto Vigo como A Coruña siguen trabajando internamente en elaborar su propio plan de estudios. Por si acaso todo rompe.